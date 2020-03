Dornenreicher Weg zum Erholungsort

Angefangen hat alles mit einigen Bürgern, die im Sommer Zimmer an Feriengäste vermietet haben. Das war in den 1950er Jahren. Was damals keiner geahnt hat: sie legten damit den Grundstein für den Fremdenverkehr. Das Beispiel machte Schule, weitere Lienener richteten sich auf Sommerfrischler ein. Der Höhepunkt war die Anerkennung als staatlich anerkannter Erholungsort vor knapp 40 Jahren. Der „Landbote“ berichtete damals darüber:

Eine Privatinitiative macht Schule

„Die Privatinitiative der ersten Pensionsinhaber machte in den 1960er Jahren Schule. Aber erst seit Ende der Dekade wurde der Fremdenverkehr in Lienen durch die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den beiden Fachverbänden Fremdenverkehrsverband Tecklenburg Land und dem Landesverkehrsverband Westfalen intensiver gefördert. Zu Beginn der 1970er Jahre schuf die Gemeinde dann durch wichtige Infrastrukturmaßnahmen günstigere Bedingungen für ein Aufglühen des Fremdenverkehrs. Hallenfreibad, Freizeitanlage und das Tret- und Armbadebecken entstanden. Zu dieser Zeit intensivierte die Gemeinde ihre Werbung im nordwestdeutschen Raum und in den Niederlanden und arbeitete auch erstmals mit Reiseveranstaltern zusammen.“

Die Entwicklung verlief rasant. Von 47 Fremdenbetten in den 1960er Jahren kletterte deren Zahl bis 1982 auf über 400. Einhergehend damit stiegen auch die Übernachtungs- und Gästezahlen. Anfang der 1980er Jahre wurden bis zu 37 000 Übernachtungen und 5500 Gäste registriert. Über die Hälfte von ihnen kam von Rhein und Ruhr in die Gemeinde am Südhang des Teutoburger Waldes. Aber es lief nicht alles so rund, wie man es sich vorgestellt hatte.

Von 47 Fremdenbetten in den 1960er Jahren kletterte deren Zahl bis Anfang der 1980er Jahre auf 400

„Die Gemeinde Lienen meinte Mitte der 1970er Jahre, nach der Erstellung einer Klimabeurteilung die wichtigsten Voraussetzunge für die staatliche Anerkennung als Erholungsort nach der Erholungsortverordnung zu erfüllen und beantragte die Anerkennung bereits im Februar 1977. Die Hoffnung trog jedoch. Wegen der allgemein sprunghaften Entwicklung auf dem Fremdenverkehrssektor legte das Land strengere Maßstäbe an Kurorte und stellte einen zusätzlichen Forderungskatalog auf. Das Kurortegesetz NW wurde im Januar 1975 verabschiedet, auf dieser Grundlage dann die Erholungsorteverordnung im März 1976 erlassen.

Die Antwort des Regierungspräsidenten auf den Lienener Anerkennungsantrag zeigte dann auch auf, dass die Gemeinde bis zur endgültigen Anerkennung als Erholungsort noch einen arbeits- und dornenreichen Weg zu gehen hatte. Die wichtigsten Auflagen waren die Errichtung eines „ Haus des Gastes “, die Aufstellung eines Flächennutzungsplans mit Ausweisung eines Erholungsgebietes und die öffentliche Wasserversorgung.“

Als dickster Brocken erwies sich der Bau des „Haus des Gastes“. Im Rahmen einer Objektsanierung griff die Gemeinde im Herbst 1978 zu, nahm den Bau in Angriff, der Ende 1980 eingeweiht wurde. Vorangetrieben wurde die Wasserversorgung im Ortsbereich, gipfelnd im Bau eines Hochbehälters im Lienener Berg. Es folgten Besuche: 1979 durch die Gutachterkommission des Landesfachbeirats für Kurorte, Erholungsorte und Heilquellen, 1980 durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Ergebnis: ein Luftqualitätsgutachten musste her. Und Bürger hatten Einwendungen gegen das vorgesehene Erholungsgebiet vorgebracht.

Widerstand gegen das vorgesehene Erholungsgebiet

Nach Vorlage des Aerosolgutachtens durch den Deutschen Wetterdienst im Februar 1982 fand im Mai im „Haus des Gastes“ ein weiteres Treffen mit Vertretern des Ministeriums statt. Das ausgewiesene Erholungsgebiet mit 375 Hektar Fläche wurde anerkannt, alle anderen Voraussetzungen waren ebenfalls erfüllt, so dass erneut der Antrag auf Anerkennung als Erholungsort gestellt wurde. Im September 1982 entschied der Landesfachbeirat positiv über das Begehren der Gemeinde Lienen.

Was folgte, war die offizielle Übergabe der Urkunde als staatlich anerkannter Erholungsort. Lienen war damit die erste Gemeinde im Regierungsbezirk Münster, die diese Weihen erhielt. Der Bericht im „Landboten“ endet mit bemerkenswerten Sätzen: „Dann wird sicher auch vergessen sein, dass so mancher Lienener, ob Bürger oder Ratsmitglied, dem verbissen für dieses Ziel kämpfenden Gemeindedirektor im vergangenen Jahrzehnt seinen forcierten Einsatz als ‚privates Hobby‘ vorwarf. Wer ehrlich ist, wird es zugeben: Ohne das Engagement von Gemeindedirektor Karrenbrock hätte Lienen auf diese Urkunde noch ein Weilchen warten müssen.“