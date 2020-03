Noch kein bestätigter Fall in Lienen

Stand gestern Mittag gibt es im ganzen Kreis Steinfurt nur noch zwei Kommunen ohne bestätigte Corona-Fälle: Lienen und Lotte. Das mag Zufall sein. Ordnungsamtsleiter Christian Brüger hat in den vergangenen Tagen aber beobachtet, dass sich die Bevölkerung und die Geschäftsleute ziemlich strikt an die Vorgaben und Empfehlungen von Behörden und Fachleuten halten: „Die Geschäfte und Gaststätten haben zu. Auf den Straßen ist nicht viel los.“

Auch in der Verwaltung mache sich die Ausnahmesituation bemerkbar. „Wir haben ja zu und machen Termine nur in dringenden Fällen und nach telefonischer Vereinbarung. Bislang, so sein Eindruck, haben die Bürger dafür Verständnis: „Man weiß nicht, was die Leute wirklichen denken, aber bislang hat noch niemand Theater gemacht, jedenfalls nicht in unserem Fachbereich.“

Zum Krisenstab in der Gemeinde gehören neben Bürgermeister Arne Strietelmeier und dessen Allgemeinem Vertreter Daniel Püttcher noch Bauamtsleiter Nico Königkrämer und eben Christian Brüger. Sie sitzen täglich, wenn es sein muss auch mehrmals, in Sachen Corona zusammen. „Wir werden derzeit mit Informationen und Erlassen bombardiert. Das meiste kommt aus Düsseldorf über die Bezirksregierung und den Kreis zu uns. Das ist eine Menge zusätzlicher Arbeit“, berichtet Brüger.

Zum erweiterten Krisenstab gehören unteren anderem Anja Schmidt von der Tourist-Information, die auch Aufgaben aus dem Bereich der Pressearbeit übernimmt, und die Leitung der Rettungsdienste wie Freiwilliger Feuerwehr und Vertreter der Polizei. Mit konkreten Maßnahmen habe man Letztere im Zusammenhang mit Corona aber noch nicht beauftragt

Sollte sich in Lienen ein Corona-Fall bestätigen, werde die betroffene Person sofort unter Quarantäne gestellt. Außerdem würden behördlicherseits Recherchen zu Kontaktpersonen und gewiss weitere Unter-Quarantäne-Stellungen folgen.

Brüger weiß, dass man einen Corona-Fall nicht verhindern kann. Aber zumindest kann man das Risiko senken. Und da sieht er auch in Lienen immer „noch Luft“. „Wenn uns Bürger mitteilen, dass sich spätabends Jugendliche in Gruppen zum Beispiel am Barfußpark aufhalten, dann sind solche Gruppen der Grund dafür, dass auch wir hier vielleicht bald von oben eine Ausgangssperre verordnet bekommen.“