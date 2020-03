Das erste größere Projekt der Messdienergemeinschaft Maria Frieden sollte in diesem Jahr eine Osterkerzenaktion sein. Aufgrund der andauernden Corona-Krise mussten die Organisatoren ihren geplanten Osterkerzenverkauf in Lienen und Kattenvenne absagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nachdem Kerzen und Wachsplatten organisiert wurden, stand in den Gruppenstunden im Februar das Verzieren an. Ob schlicht oder bunt, bei der Gestaltung dürfen die Kerzen nach den eigenen Vorstellungen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen kreiert werden. „Jede Kerze ist ein Unikat“, schildert Luis Ellßel. Beliebte Motive scheinen nach den ersten fertigen Exemplaren Kreuze, Fische oder Kirchengebäude zu sein. Vorgaben sind nur, dass die Jahreszahl sowie das Alpha- und Omega-Zeichen als Zeichen für Jesus auf den Kerzen zu finden sein müssen. Osterkerzen werden in der Osternacht geweiht und entzündet. Ob das österliche Licht in diesem Jahr mit der Gemeinde nachträglich entfacht wird, ist durch den Ausfall aller Gottesdienste bis zum 19. April noch unklar. Dennoch möchten die Ministranten allen die Möglichkeit geben, eine Kerze zu erwerben, denn viele hatten einen Kauf schon fest eingeplant und sich auf die selbstgestalteten Unikate gefreut.

„Die Kerzen können vielleicht trotzdem eine Vorfreude auf Ostern und die Zeit danach aufkommen lassen“ , meint Gruppenleiterin Charlott Dreyer. Schließlich gelte „das österliche Licht als ein Zeichen des Lebens“, so die Organisatorin weiter.

Um das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten, wird nun ein Lieferservice angeboten. Insbesondere für Menschen der Risikogruppe können die Kerzen auch verbunden mit einem Lebensmitteleinkauf geliefert werden.

Bestellungen können telefonisch unter ( 0 54 83/86 76 oder per E-Mail unter messdiener.lienen@web.de) aufgegeben werden.