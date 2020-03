„Mord im Venn“ hieß das erste Theaterstück, das die Genossenschaft Kattenvenne 1312 am 6. März 2010 in der Bürgerhalle in Kattenvenne zur Aufführung gebracht hat. Das zehnjährige Jubiläum haben die Mitwirkenden mit einer kleinen Feier in der Gaststätte Gravemeier begangen.