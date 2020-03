Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Kattenvenne hat sich am Mittwoch konstituiert. Wegen der aktuellen Lage mussten die Presbyteriumsmitglieder ihr Gelöbnis schriftlich ablegen, schreibt Pfarrerin Verena Westermann in einer Pressemitteilung. Die feierliche Einführung in einem Gottesdienst werde nachgeholt, sobald es wieder möglich sei, fährt sie fort.

Zum Presbyterium gehören nun Wilhelm Fiegenbaum, Jörg Hawerkamp, Eberhard Kläpker, Dr. Eva Lang, Hanna Peters, Wilfried Schallenberg, Petra Waldszus-Dellbrügge und Pfarrerin Verena Westermann.

Da Zusammenkünfte in den nächsten Wochen nicht stattfinden können, regeln die Mitglieder Informationsaustausch und Entscheidungsfindung durch Telefonate und E-Mails. Das ist ungewöhnlich, und die Beteiligten freuen sich darauf, wenn sie sich wieder im Gemeindehaus treffen können.