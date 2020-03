Altes Farmhaus geht online

Die Schließung des Alten Farmhauses kam für seine Inhaber Harald und Marion Dierkschneider aus heiterem Himmel. „Als die Schließung der Gastronomie beschlossen wurde, war das auch für uns ein Schlag in die Magengegend“, erinnert sich der 60-Jährige an den Anruf des Lienener Ordnungsamtsleiter Christian Brüger . Seit 36 Jahren ist das Ehepaar Dierkschneider im Farmhaus im Einsatz, seit 26 Jahren sind sie Inhaber der Gaststätte.Eine solche Situation haben sie noch nie erlebt, geben sie zu.

Seit zwei Wochen macht das Team das Beste daraus. In Zeiten von Corona müsse der Zapfhahn oben, die Küche aber nicht kalt bleiben, macht Dierkschneider deutlich. Die Mannschaft im Alten Farmhaus hat jedenfalls alle Hände voll zu tun. Zwar sei die Gaststätte geschlossen, die Gäste könnten jedoch Essen bestellen und abholen oder es sich liefern lassen.

Das funktioniert dank der Einrichtung eines Online-Shops so gut, dass die Dierkschneiders am vorletzten Sonntag nach zwei Stunden vom Netz gehen mussten. „Die Küche war total überlastet“, erklärt Harald Dierkschneider.

Die Software einer Firma aus Ahaus machte den Shop, der über eine App oder die Homepage der Gaststätte erreichbar ist, schnell und unkompliziert möglich. „Seit acht Jahren arbeiten wir mit der Softwarefirma zusammen, hatten bisher aber nur die reine App zur Information unserer Gäste und mal ein Bundesliga-Tippspiel oder das Glücksrad genutzt“, gibt Dirkschneider zu.

Nach dem Öffnungsverbot sei aber schnell klar gewesen, dass das Alte Farmhaus einen Liefer- und Abholservice anbieten darf. „Mir fiel ein, dass die App und die Website theoretisch alles drauf haben“, erinnert sich Dierkschneider an den Hoffnungsschimmer, den er umgehend in die Tat umsetzte.

Auf Weg zum Großmarkt hielt er auf einem Parkplatz an, um sein erstes Video aufzunehmen. Darin kündigte er seinen Gästen an, dass sie über den neuen Online-Shop ihr Essen ordern könnten. „Auf Facebook wurde die Zwei-Minuten-Sequenz mehr als 3000 Mal geteilt“, erinnert sich der Farmhaus-Inhaber an eine überwältigende Resonanz. Kurze Zeit später, an einem Donnerstag, war der Shop fertig und ging schon am Freitag danach online.

Seitdem läuft es am Wochenende in der Gaststätte im Lienener Ortskern. Dass er den Umsatzausfall auf diese Weise nicht kompensieren kann, ist Dierkschneider bewusst. „Es ist für uns eine Beschäftigung“, fährt er fort. Sorge bereitet ihm allerdings, dass es immer noch schwierig ist, Mehl zu bekommen. Schließlich steht Pizza bei den Kunden ganz oben auf der Favoritenliste. „Verpackungsmaterialien wie Pizza-Kartons sind ebenfalls rar“, hat er beobachtet. Er hofft, dass die Krise nicht mehr allzu lange dauert.