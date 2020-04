Im Frühjahr haben turnusmäßig die Gemeindewahlen in den Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen stattgefunden. In Lienen hatte es dazu bereits im November eine Gemeindeversammlung gegeben, in der über das Wahlverfahren informiert wurde.

Bereits im Vorfeld hatte das Presbyterium beschlossen, die Anzahl der Presbyterstellen von 16 auf 14 zu reduzieren. Dies geschah unter Beachtung der gegenwärtigen Gemeindegliederzahlen in Lienen und der Orientierungshilfen der Landeskirche. „Die bisherige Anzahl an Presbyterstellen war gemessen an der Gemeindegröße ganz einfach zu hoch“, schreibt der Vorsitzende Dr. Edgar Klinger in einer Pressemitteilung des Presbyteriums.

Bis zur Abgabefrist Ende November waren im Gemeindebüro 15 Wahlvorschläge abgegeben worden. Nach der Rücknahme einer Kandidatur lagen für die 14 zu besetzenden Presbyterstellen exakt 14 Wahlvorschläge vor. Das Kirchenwahlgesetz der Evangelischen Kirche von Westfalen sieht vor, dass die Personen dieses Wahlvorschlags als gewählt gelten, wenn nach der Verkündung ihrer Namen, die im Gottesdienst am ersten Sonntag des neuen Jahres erfolgte, innerhalb von fünf Werktagen kein Einspruch formuliert wird. Da die Kirchengemeinde keine Einsprüche erreichten, wurde im Gottesdienst am 26. Januar das Wahlergebnis verkündigt – auch wenn es letztlich nicht zu einer Wahl gekommen ist.

Im neuen Presbyterium der Kirchengemeinde Lienen sind zehn Personen vertreten, die auch in der beendeten Arbeitsperiode Mitglieder des Gremiums waren: Ingrid Guba-Käfer, Ute Hölscher, Dr. Edgar Klinger, Dagmar Kortepeter, Wolfgang Monka, Sascha Obermann, Elke Schmitte, Anni Spannhoff, Dieter Stricker und Volker Weith. Neu in das Presbyterium aufgenommen werden Nadine Aufderhaar, Stefan Epmann, Frieda Minneker und Marc Peschel. Nicht mehr dabei sind Brigitte Aufderhaar, Gunhild Ruwisch, Jutta Sievers, Marlies Spieker, Heinrich Teepe.

Die letzte Sitzung des Presbyteriums in der bisherigen Zusammensetzung fand im März statt. Ursprünglich geplant war, dass das neue Presbyterium am vergangenen Sonntag in einem Gemeindegottesdienst in das Amt eingeführt wird. Ebenso hätten in diesem Gottesdienst die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet werden sollen.

Wegen des Corona-bedingten Verbots von Gemeindegottesdiensten hatte die Leitung der Westfälischen Landeskirche noch im März eine Änderung des Kirchenwahlgesetzes beschlossen und damit die Möglichkeit geschaffen, dass die gewählten Presbyter ihre Gelöbnisse auch in Schriftform abgeben können. Da am vergangenen Freitag sämtliche Gelöbnisse vorlagen, gilt dieser Tag als jener, seit dem das neue Presbyterium im Amt ist.

Zu seiner konstituierenden Sitzung wird sich das Gremium treffen, sobald die Bundes- und Landesverfügungen zur Reduzierung persönlicher Kontakte aufgehoben sind.