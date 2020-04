Die gemeinsame Initiative #Lienen näht ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Pflegekräfte der Diakonie bedanken sich bei den fleißigen Näherinnen und Nähern, die die Anfrage nach Behelfsmasken direkt abgearbeitet haben. Für die Arbeit der Diakonie ist es laut Pressemitteilung sehr wichtig, etwas gegen die Übertragung des Coronavirus zu tun.

Die Vorsorgemaße, mit Mundbedeckungen sich und die alten Menschen vor der Infektion zu bewahren, gibt keine absolute Sicherheit. Es könne aber ein Beitrag sein, die Ansteckungsgefahr zu mildern, schreiben die Initiatoren. Die Helfer der Diakonie haben 60 Behelfsmasken erhalten.

Diakonie-Mitarbeiter freuen sich über 60 Masken

In diesen Tagen erfahren sie von vielen Mitbürgern Dankbarkeit, dass sie ihrer Arbeit auch in dieser schweren Zeit aufopferungsvoll nachgehen können und die hilfebedürftigen einsamen Patienten versorgen. Dabei gelten unverändert die drei wichtigen Dinge der Vorsorge: Hygiene – Abstand – Mundabdeckung.

Inzwischen wurden mehr als 150 Mund-Nase-Bedeckungen von allen Beteiligten genäht. Flüchtlingshilfe und Arbeiterwohlfahrt freuen sich, dass das Anstoßen der Initiative #Lienen näht so viele Helfer auf den Plan gerufen hat. Wesentlich dazu beigetragen haben laut Bericht die Landfrauen Lienen/ Kattenvenne. Jede Maske sei ein Zeichen der Solidarität.

Den Helfern der Flüchtlingshilfe und der AWO ist es wichtig, dass die Lienener und die Neubürger angeregt werden, zu Hause was zu tun. Es gelte sich, die Familie und Freunde zu versorgen und anderen Menschen zu helfen. Inzwischen haben sie ein Masken-Modell entwickelt, dass von Hand gefertigt werden kann. Dieses Set, Stoffspenden und auch die Schnitte können bei den ortsansässigen Apotheken abgeholt werden.

Modell für die Anfertigung per Hand

Die „Produktionsüberhänge“ kommen zu den Sammel- und Verteilerstellen der Apotheken zurück und werden dort gegen eine Spende an Mitbürger abgegeben. Der Erlös geht an Ärzte ohne Grenzen, die in Moria auf der griechischen Insel Lesbos eine Krankenstation für Kinder eingerichtet haben.