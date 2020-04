Rehkitze vor dem Mähtod schützen

Marc Gerseker nimmt einiges auf sich, um seinen ehrenamtlichen Job in den kommenden Wochen und Monaten zu erfüllen. Der Lienener hat sich der Rettung von Rehkitzen vor dem Mähtod verschrieben. Seit vergangenem Jahr ist der 48-Jährige dabei. Bald beginnt wieder die „Saison“. Und dann heißt es früh aufzustehen.

Denn nur in den Morgenstunden stimmen die Voraussetzungen, um den Rehnachwuchs auf den Grünflächen ausfindig zu machen, die gemäht werden sollen. Das wichtigste Utensil sind für die Kitzretter Wärmebildkameras. Und die, erklärt Marc Gerseker, können nur dann eingesetzt werden, wenn der Unterschied zwischen der Körpertemperatur der jungen Tiere (22 bis 25 Grad) und der Umgebungstemperatur groß genug ist. Also sind Gerseker und seine Mitstreiter manchmal bereits um 4 oder 5 Uhr unterwegs.

„ Wittern die Kitze Gefahr, bleiben sie liegen und rühren sich nicht. Wittern die Kitze Gefahr, bleiben sie liegen und rühren sich nicht. “ Marc Gerseker

Acht Teams gebe es in einem Umkreis von rund 50 Kilometern, erzählt der Tierretter. Er ist unter anderem für Lengerich und Lienen zuständig. Wird er von einem Landwirt gerufen, braucht es ein paar Helfer. Im Idealfall sind beispielsweise Bauer und Jagdpächter dabei. 2019 habe er nur gute Erfahrungen gemacht, erzählt Marc Gerseker. 17 Kitze habe er da zusammen mit den anderen Beteiligten aufgespürt und vor dem Tod bewahrt.

Aktuell sei es so, dass bereits die ersten Kitze gesetzt worden seien, wie es im Fachjargon heißt. Nun hofft der Lienener auf Anrufe, mit denen er zu einem Einsatz gerufen wird. Vor Ort, erklärt der 48-Jährige, gebe es zwei Möglichkeiten, die Jungtiere zu schützen – wenn sie denn mittels der Wärmebildkameras und der Helfer geortet werden konnten. Entweder sie bleiben an Ort und Stelle und werden mit einem Drahtkorb und Grasbüscheln abgedeckt. Um sie dann vor dem Mähtod zu bewahren, wird ein Fähnchen aufgestellt, sodass die Maschinen drumherum fahren können. Oder das Kitz wird aufgenommen – dafür ziehen sich die „Rettungskräfte“ Einweghandschuhe an, um am Tier auf keinen Fall menschliche Spuren zu hinterlassen – und am Feldrand mit besagtem Drahtkorb zugedeckt. Bei beiden Varianten, versichert Marc Gerseker, habe es 2019 eine 100-prozentige Erfolgsquote gegeben, sprich die Ricken kamen zu ihrem Nachwuchs zurück.

Dass die Kitze überhaupt in eine für sie lebensbedrohliche Situation kommen und dann auch das Tun der Menschen so über sich ergehen lassen, liege daran, dass es bei ihnen nach der Geburt zunächst nur ein Duckinstinkt vorhanden sei, aber kein Fluchtinstinkt. Wittern sie Gefahr, bleiben sie einfach liegen und rühren sich nicht.

Marc Gerseker wird also in den kommenden Tagen und Wochen wieder einige Mal früh aus den Federn müssen. „Ab und an kommt auch mein Sohn mit“, erzählt der kaufmännische Angestellte über sein Rehkitzretter-Dasein. In der Woche wartet anschließend sein Job. Die Doppelbelastung sei aber kein Problem, versichert er. „Ich mach‘ das gerne.“

Erreichbar ist Marc Gerseker unter 01 74/93 54 746. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.kitzrettung.eu.