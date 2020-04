Lob für die Kontrolleure

In der Krise stark sein – so soll es sein, doch ist das möglich? In Lienen beweisen die Einwohnerinnen und Einwohner jeden Tag, dass sie das können. Bisher konnte die Zahl der Neuin-fektionen in der Gemeinde niedrig gehalten werden, ebenso auch die Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung, die seit zwei Wochen gilt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung hervor.

Täglich sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und der Polizei unterwegs und kontrollieren die Einhaltung der Verordnung. Doch es gibt wenig zu kontrollieren. Die wenigen Menschen, denen sie auf ihren Rundgängen begegnen, reagieren verständnisvoll und finden oft auch lobende Worte.

Es gibt wenig zu kontrollieren

Dieses Lob geben Bürgermeister Arne Strietelmeier und sein Krisenstab gerne an die Einwohner zurück: „Machen sie weiter so, gemeinsam kommen wir aus der Krise heraus. Tragen sie alle persönlich dazu bei, dass die Zahl der Infektionen niedrig bleibt beziehungsweise hinausgezögert wird. Auch wenn es für viele schmerzlich ist: Großeltern sehen ihre Enkel nicht, Jugendliche treffen keine Freunde, Geburtstage oder andere Feiern finden nur im kleinsten Kreis statt – trotz aller Einschränkungen geht das Leben weiter.“

„ Gemeinsam kommen wir aus der Krise heraus. Gemeinsam kommen wir aus der Krise heraus. “ Bürgermeister Arne Strietelmeier

Gerade an den Ostertagen, aber auch an den vorangegangenen Wochenenden, seien viele individuelle Möglichkeiten zum Umgang mit der Krise zu sehen gewesen. Kinder malen Regenbogenbilder, die in vielen Fenstern zu sehen sind, die Jugendtreffs stellen Basteltüten zusammen und viele Paare und Familien gehen im Teutoburger Wald spazieren und erfreuen sich am Frühlingserwachen der Natur.

Gewerbetreibende und Vereine werden aktiv; Lieferservices, Abholdienste und Online-Dienste werden angeboten. Eine ausführliche, stetig wachsende Liste an solchen Angeboten hat der Verein „Mein Lienen“ zusammengestellt und auf seiner Homepage veröffentlicht. Darauf weist die Verwaltung hin.

Lieferservices, Abholdienste und Online-Dienste werden angeboten

Nachbarschaftshilfe gewinne wieder an Bedeutung. Damit ältere Menschen nicht in Supermärkte gehen müssen, erledigen Nachbarn und Freunde den Einkauf. Wer niemanden hat, dem er direkt seine Hilfe anbieten kann, lässt sich als freiwilliger Helfer registrieren. Die Vermittlung der Hilfsangebote wird durch die Kirchen koordiniert. Mitglieder der Flüchtlingshilfe haben die Initiative „#Lienen näht“ ins Leben gerufen. Die Landfrauen und auch Einzelpersonen haben sich angeschlossen und nähen Mundschutzmasken für den guten Zweck. Fertige Masken werden an soziale Einrichtungen gespendet oder können in den Apotheken vor Ort gegen eine Spende erworben werden.

Dank des abgeschlossenen Glasfaserausbaus arbeiten viele Berufstätige jetzt im Homeoffice, Videokonferenzen sind möglich, aber auch Videotelefonate mit der Familie gewinnen nach Angaben der Verwaltung zunehmend an Bedeutung dank des schnellen Internets.

Einen Überblick über die Hilfsangebote gibt es unter www.lienen.de/corona beziehungsweise www.mein-lienen.de/corona.