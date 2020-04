Pfarrerin Susanne Nickel wird die evangelische Kirchengemeinde Lienen verlassen. Das teilt die Kirchengemeinde auf ihrer Internetseite mit. Sie nimmt dabei Bezug auf eine Mitteilung von Superintendent André Ost . Demnach wird die 51-Jährige die Pfarrstelle offiziell zum 1. Juni verlassen. Bis dahin wird Susanne Nickel Vertretungsaufgaben im Kirchenkreis Tecklenburg übernehmen.

Vor ziemlich genau vier Jahren, am 3. April 2016, war die Seelsorgerin als Nachfolgerin von Annette Bethlehem als Pfarrerin in Lienen eingeführt worden. Im Verlauf der Zeit hat sich das Verhältnis zwischen Susanne Nickel und dem Presbyterium offenbar eingetrübt. So soll sich das Leitungsgremium der Kirchengemeinde im vergangenen Herbst mehrheitlich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit der Pfarrerin ausgesprochen haben.

Susanne Nickel hatte von Oktober bis Februar ein Studiensemester eingelegt. Seit einigen Monaten hat Pfarrerin Miriam Seidel Vertretungsdienst in Lienen gemacht. Diesen wird sie fortsetzen.