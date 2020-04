Das eigene Ich als Ziel einer Reise

Jutta Sievers hat schon im Kindesalter gerne geschrieben. „Kleine Geschichten und Gedichte, die dann bei uns in der Tageszeitung veröffentlicht wurden“, erzählt sie. Schriftstellerin wurde die 1947 in Celle geborene Sievers jedoch nicht. Nach ihrem Realschulabschluss erlernte sie, mehr oder weniger per Zufall, den Beruf der Drogistin. Da sie von Geburt an mit gesundheitliche Einschränkungen zu kämpfen hatte, wurde sie mit 32 Jahren erwerbsunfähig. Autorin wurde sie auch da noch nicht. „Ich war viele Jahre im Nebenerwerb als Tagesmutter und Kinderfrau tätig.“

Nach der Trennung von ihrem inzwischen verstorbenen Mann zog die zweifache Mutter zunächst nach Hasbergen, ehe sie vor zehn Jahren in Lienen heimisch wurde, wo sie sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde engagierte. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Prädikantin und gehörte von 2008 bis 2020 dem Presbyterium an. 2008 veröffentlichte sie auf privatem Weg ihr Kinderbuch „Sofie und das Indianermädchen“.

Neben dem Verfassen von Gedichten und Kurzgeschichten hat Jutta Sievers früher auch Engel und Krippenfiguren getöpfert und sich der Naturfotografie gewidmet. „Ich war schon immer ein kreativer Mensch.“

Quasi eine Lienener Gemeinschaftsproduktion ist das Buch „Etwas ganz Besonderes“, das Christine Fischer illustriert hat, die vielen Lienenern noch als Solo-Sängerin des „Kleinen Chores“ sowie durch ihre Porträt- und Naturzeichnungen in guter Erinnerung sein dürfte. „Als Autodidaktin hat sie ihre Fähigkeiten perfektioniert“, ist Jutta Sievers voll des Lobes über die zeichnerischen Fähigkeiten ihrer Bekannten.

In dem 32 Seiten umfassenden Büchlein erzählt Jutta Sievers die fantasievolle Geschichte von einem Baum, der sehr ichbezogen lebt. Schließlich ist ihm schon als Samenkorn und Keimling gesagt worden, dass er etwas ganz Besonderes sei. Erst seine fast vollständige Zerstörung und das anschließende neue Leben in ihm lassen ihn den wahren Sinn dieser Zusage – „die für jedes Lebewesen zutrifft“, betont Jutta Sievers – erkennen.

Sie verweist gerne darauf, dass es den Baum aus der Geschichte bis vor zirka zehn Jahren tatsächlich gegeben hat: im Sienebrink-Wäldchen unweit ihrer damaligen Wohnung. Seit einigen Jahren wohnt sie etwas außerhalb am Dohmanns Weg mitten im Grünen. Sievers und Fischer verzichten zugunsten der Armenküche Bo in Sierra Leone in Afrika auf die Erstattungen ihrer Aufwendungen sowie auf sämtliche Provisionen.

In einem weiteren Buch, „Die Kostbarkeit deiner Tränen – Wege der Trauer“ geht es der Laienpredigerin darum, dass man Gefühle zulassen und auch ausdrücken soll. „Vor Gefühlen wie Trauer und Verlust schrecken viele Menschen zurück. Tränen werden als Zeichen der Schwäche gewertet und daher unterdrückt“, hat sie zeitlebens vielfach beobachtet. In ihrem Buch fungieren der kleine Engel David und der schon ältere Himmelsbewohner Jeremia als Duo, das sich jenseits der Wolken auf eine Reise durch Stürme und Regen begibt und in dessen Dialogen die Autorin die Bedeutung von Gefühlen erläutert. „Die Lesenden sollen auf dieser spirituellen Reise lernen, Trauer und lähmende Empfindungen zu überwinden, indem diese Gefühle akzeptiert und angenommen werden“, so Sievers. Das Buch richte sich besonders an Menschen, die einen Verlust erlitten haben, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Auch wenn ihnen vieles, wie dem kleinen Engel David, unverständlich bleibe.

Im dritten Buch, das seit einigen Wochen zu haben ist, veröffentlicht Sievers eine vielschichtige Sammlung empathischer Lyrik einer verstorbenen Freundin mit dem Pseudonym IngA. Der Titel: „Und wenn du sie nicht sterben lässt, dann leben sie noch heute. Crescere vita.“ Hauptthema der Autorin ist der sensible Blick auf den Menschen auf dem Weg zu seinem eigentlichen Wesen, seinem Selbst. „Gedichte bieten vielen Menschen eine gute Möglichkeit, ihren persönlichen und vielfältigen Empfindungen einen angemessenen Ausdruck zu verleihen“, weiß Sievers aus eigener Erfahrung.

Der Autorin der Sammlung „Und wenn du sie nicht sterben lässt. . .“ erlaubt die Versform, sich über die Regeln der Interpunktion hinwegzusetzen und ihrer Lyrik Raum für sprachliche Mehrdeutigkeit zu geben. Die gesamte Tiefe und Weite des innewohnenden Sinns erschließt sich erst beim Lesen: Wort für Wort, Zeile für Zeile. IngA verarbeitet in ihrem Werk den Schmerz, die Verzweiflung und Trauer in der Beziehung zu den Eltern; den Weg der persönlichen Befreiung und ihren Aufbruch in das eigene Leben. „In ihren Reisebeschreibungen erweckt ihre Lyrik Empathie mit den Opfern des Warschauer Ghettos, deren Grauen des Ausgeliefertseins sich beim Lesen nachempfinden lassen. Und auf mitreißende Weise erspürt die Autorin das innere Wesen der fünf Elemente. Ihre Gedichte reflektieren ein unbändiges Staunen über die vielen Facetten der Schöpfung – und eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit der Konsumgesellschaft in Bezug zum christlichen Glauben. Die empathische Lyrik der Autorin IngA eröffnet den Lesenden immer wieder eine andere Ebene des Erlebens“, beschreibt Jutta Sievers, was sie an den Texten so fasziniert.

IngA (1941-2015) wuchs als Kriegskind in einer engen, symbiotischen Beziehung zur Mutter auf, welche sie später anhand von Märchen-Interpretationen verarbeitete. Nach eigenen praktischen Erfahrungen als Erzieherin begleitete sie als Oberstudienrätin mehr als 30 Jahre mit viel Begeisterung angehende Heilpädagogen während ihrer Ausbildung. Ihr Anliegen, Menschen zu helfen, bewog sie auch dazu, sich mit alternativen Heilmethoden zu befassen und nebenberuflich als Heilpraktikerin tätig zu werden, berichtete Jutta Sievers. „IngA hat ihre Werke zeitlebens mit diesem Namenskürzel unterschrieben. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, auch für dieses Buch das Pseudonym zu verwenden“, erläutert die Herausgeberin.

Alle drei Publikationen sind als Teile der Reihe „SabaAna“ (Ausdruck, der Jesus zugeschrieben wird und in der Übertragung „In der Kraft der/des Einen“ bedeutet“) im Hardcover- und Paperback-Format sowie als E-Book erschienen und beim tredition Verlag oder alternativ im Buchhandel zu bestellen: „Die Kostbarkeit deiner Tränen“ von Jutta Sievers, ISBN 978-3-7497-6169-2; „Etwas ganz Besonderes“ von Jutta Sievers, ISBN 978-3-7482-3237-7; „Und wenn du sie nicht sterben lässt – dann leben sie noch heute. . .“ von IngA, ISBN 978-3-7482-5924-4. Das 2008 veröffentlichte Kinderbuch „Sofie und das Indianermädchen“ ist nur über die Autorin zu beziehen.