Die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossene Grünabfall-Sammelstelle am Dalweg im Bereich der alten Kläranlage wird in dieser Woche am Freitag und Samstag, 24. und 25. April, sowie in der darauffolgenden Woche von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. April, für Lienener Bürger wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind an den Werktagen von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Um den Ansturm zu begrenzen, dürfen nach Auskunft der Verwaltung am Montag, Mittwoch und Freitag nur Anlieferer mit einem geraden Autokennzeichen (nicht Anhängerkennzeichen) und an den anderen Tagen nur Anlieferer mit einem ungeraden Autokennzeichen Abfälle anliefern. Der Einlass wird am Tor durch einen Mitarbeiter geregelt. Außerdem werden immer nur drei Anlieferer gleichzeitig auf das Gelände gelassen.

Um die Anlieferung für alle so entspannt wie möglich zu gestalten und die Wartezeiten zu reduzieren, ist folgende Sonderregelung zu beachten: Die Zufahrt erfolgt als Einbahnstraße über die Kattenvenner Straße. Nach Ablieferung des Grünabfalls ist das Gelände dann in Richtung Schulstraße/Voßhaarweg über das zweite Tor zu verlassen. Im Vorfeld bittet die Gemeindeverwaltung um Geduld und darum, aufeinander Rücksicht zu nehmen, die Abstandsregelungen einzuhalten und die Verweildauer auf dem Gelände so gering wie möglich zuhalten. Weitere Öffnungszeiten werden laut Verwaltung nach Bedarf geplant.