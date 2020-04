Nach einem Diebstahl aus einem PKW, der am Friedhof in Kattenvenne geparkt war, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr stellte eine Autofahrerin ihren Wagen an der Friedhofstraße ab und begab sich auf das Gelände. Kurz danach bemerkte sie einen jungen Mann, der sich verdächtigerweise an ihrem Wagen aufhielt. Unmittelbar begab sie sich dorthin und sprach den Unbekannten an. Nun sah sie, dass an ihrem Auto die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert war. Das Erscheinen der Frau hielt den Dieb aber nicht davon ab, ins Wageninnere des grauen Nissans zu greifen und eine Handtasche mit einem Portemonnaie und persönlichen Papieren daraus zu entwenden. Danach lief der etwa 1,75 Meter große Mann, der kurze bis mittellange, braune Haare hatte und eine blaue Jeanshose trug, zu einem dunkelblauen PKW mit WAF-Kennzeichen, stieg ein und flüchtete. Der Schaden am Nissan wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen können sich bei der Polizei in Lengerich ( 0 54 81/ 93 37 45 15) melden.