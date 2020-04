Das vom vom 5. bis 7. Juni geplante Musikfest des Musikvereins Lienen ist von den Verantwortlichen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Geplant war, an dem Wochenende das 100-jährige Bestehen des Vereins in Lienen mit vielen Vereinen, Kapellen, Zeltparty, Festgottesdienst, Sternmarsch, Gewerbeschau und einem Familienprogramm zu feiern. Da aktuell nicht absehbar sei, wie lange die Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus gelten, finde die Veranstaltung in diesem Jahr nicht mehr statt, teilen die Verantwortlichen mit. Es ist aber vorgesehen, das Musikfest 2021 nachzuholen, und zwar laut Pressemitteilung voraussichtlich im etwa gleichen Zeitraum wie ursprünglich vorgesehen im Frühsommer.