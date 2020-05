Wie in Ladbergen haben auch die Lienener Fraktionsvorsitzenden gemeinsam mit der Verwaltungsspitze in Person von Bürgermeister Arne Strietelmeier darüber beraten, wie es bis zu den Sommerferien mit den Sitzungen weitergeht. Ursprünglich geplant war, dass der nächste Sitzungsblock am kommenden Montag, 11. Mai, mit dem Ausschuss für Schule und Bildung startet.

Laut Pressemitteilung der Gemeinde wird daraus Corona-bedingt nichts. Auch alle weiteren Ausschusssitzungen, die für Mai und Juni geplant waren, fallen aus. Offen ist, ob die für den 22. Juni geplante Ratssitzung stattfinden wird.

„Für wichtige, nicht aufzuschiebende Entscheidungen wird das Instrument der Dringlichkeitsentscheidungen nach Paragraf 60 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen genutzt. Hiernach besteht die Möglichkeit, Entscheidungen durch den Bürgermeister der Gemeinde Lienen gemeinsam mit einem Ratsmitglied herbeizuführen. Die getroffenen Entscheidungen müssen dem Rat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt werden“, erläutert Bürgermeister Arne Strietelmeier.

Außerdem erfolgt zurzeit eine Abstimmung im Rat der Gemeinde, Gebrauch von einer im besagten Paragrafen neu gefassten Regelung zu machen. Danach können die Mitglieder des Rates ihr Mandat vorübergehend an den Hauptausschuss delegieren. Erforderlich dafür ist eine Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Rates. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Schutzmaßnahmen für die Ausschussmitglieder sowie Besucher kann dann der Hauptausschuss tagen und als Entscheidungsgremium fungieren. Da der Ausschuss deutlich weniger Mitglieder hat als der Rat, sind seine Sitzungen in Corona-Zeiten mit weniger Aufwand verbunden. Einen möglichen Sitzungstermin für den Fall, dass man auf diese Regelung zurückgreift, gibt es laut Pressemitteilung noch nicht.