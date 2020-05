Mit dem Muttertag hat es angefangen. Zu dem Anlass wurden in Lienen die ersten Familybags verteilt. Entstanden ist die Idee für diese Familientaschen in Kooperation der Arbeiterwohlfahrt , des evangelischen Jugendbüros, der Jugendtreffs Lienen und Kattenvenne sowie der Gemeinde. Verteilt werden die Taschen an Familien in den beiden Ortsteilen.

Mit dem Thema Steine haben sich die Familien in den vergangenen sechs Tagen beschäftigt. In einer Vorlesegeschichte wurde eine leckere Steinsuppe gekocht. Ob die vielleicht auch bei einigen Familien am Wochenende auf dem Tisch gestanden hat, fragen sich die Kooperationspartner in einer Pressemitteilung.

Zudem enthalten die Familybags immer ein Angebot, aktiv zu werden. Auch dabei ging es um das Thema Steine. Neben verschiedenen Spielen wurde eine Anleitung zum Steine bemalen geliefert. Aus den bemalten Steinen sollen jetzt Stein-Schnecken entstehen, schreiben die Initiatoren. Die Ablageorte dafür sind in Lienen am Vogelfänger neben dem Haus des Gastes und in Kattenvenne am evangelischen Kindergarten. Die Planer der Aktion warten gespannt, wie die Schnecken-Ketten wachsen werden.

Am Freitag, 22. Mai, werden die nächsten Familientaschen ausgegeben. In Lienen wie immer von 14.30 bis 15.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus und in Kattenvenne von 16 bis 16.30 Uhr ebenfalls am evangelischen Gemeindehaus. In dieser Woche dreht sich alles um Raupen und Schmetterlinge. „Freut euch auf was zum Basteln, Forschen, Backen und eine Geschichte“, schreiben die Initiatoren.