Die evangelische Kirchengemeinde teil mit, dass am Pfingstsonntag , 31. Mai, der erste Gottesdienst nach der Corona bedingten Zwangspause in der evangelischen Kirche stattfindet. Beginn ist um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Verena Westermann .

Hingewiesen wird in der Pressemitteilung auf die unerlässlichen Vorgaben in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Sitzplätze in den Bänken sind ausgemessen und markiert, so dass die Gottesdienstteilnehmer Abstand halten können. In der Kirche finden so rund 30 Personen einen Platz.

Das Presbyterium hat zudem ein Schutzkonzept mit folgenden Vorgaben beschlossen:

Auf das Singen werden die Teilnehmenden verzichten müssen, allerdings wird Orgelmusik erklingen. Nach Angaben der Kirchengemeinde sind Gemeindeglieder, die ein anderes Instrument spielen, demnächst auch bereit, den Gottesdienst musikalisch mitzugestalten.

Vor dem Gottesdienst müssen sich die Teilnehmenden in eine Anwesenheitsliste eintragen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, eine Waschgelegenheit für die Hände und Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. Auf die Feier des Abendmahls wird wegen des Infektionsrisikos in der nächsten Zeit verzichtet.

Gemeindeglieder, die an einer Vorerkrankung leiden und zur Hochrisikogruppe gehören, werden gebeten, weiter das Angebot an Gottesdienst-Übertragungen im Fernsehen oder im Internet zu nutzen.