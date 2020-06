SPD ist bereit für die Kommunalwahl

Nach langer Vorbereitung und zweimaligem Corona-bedingten Verschieben des Termins konnten die SPD-Mitglieder aus Lienen und Kattenvenne in der vergangenen Woche zur Jahreshauptversammlung und anschließenden Mitgliederversammlung zusammenkommen. In einer Pressemitteilung schreibt der Ortsverein, dass auch die Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September gewählt wurden.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war, dass mit Matthias Himmelreich ein Kandidat für die Landratswahl aus der Gemeinde kommt.

Die mittlerweile über viele Jahre in der Kreistagsfraktion und im Lienener Gemeinderat erworbene kommunalpolitische Erfahrung wird der Jurist und Versicherungsreferent auch in den kommenden Wochen und Monaten zu nutzen wissen.

Die Genossinnen und Genossen sprachen ihm geschlossen das Vertrauen aus und werden ihn im Wahlkampf selbstverständlich mit Rat und Tat unterstützten. Auch die weiteren Ergebnisse waren eindeutig. Für jeden der 13 Wahlkreise schickt die SPD einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen. Dabei können sich die meisten auf ein einstimmiges Ergebnis stützen.

Die Bandbreite der Bewerber sei ebenfalls groß, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Sie reicht vom Diplom-Ingenieur über die Erzieherin bis hin zum Oberstudienrat und zum Gärtnermeister.

Genauso breit ist das Spektrum der Themen. Sie decken die Sozialpolitik und die Förderung des Wirtschaftsstandorts Lienen ebenso ab wie die Vereinbarung von Landwirtschaft und lebenswerter Umwelt, die die Genossen im Wahlkampf in den Fokus rücken werden.

„Wir gehen mit einer klasse Mannschaft an den Start und haben zu jedem relevanten Thema in der Gemeinde eine klare Position, die wir auch deutlich vertreten. Es wird trotz Corona ein spannender Wahlkampf werden“, ist der Vorsitzende Karsten Huneke. überzeugt.

Die Wahlkreise sind wie folgt besetzt:

1. Holperdorp:

Sabrina Kramer

2. Dorf I: Karin Baum

3. Dorf II: Reinhard Otte

4. Dorf III:

Karsten Huneke

5. Dorfbauer:

Jürgen Peters

6. Aldrup: Peter Jahnke

7. Westerbeck:

Ulrich Mindrup

8. Höste: Reiner Deutsch

9. Holzhausen:

Reiner Brandt

10. Meckelwege:

Anke Wieneke-Lunow

11. Kattenvenne I:

Ulla Schippmann

12. Kattenvenne II:

Andreas Lohmann

13. Kattenvenne III:

Jörg Hawerkamp