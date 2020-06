Die Coronakrise macht auch vor der DLRG-Ortsgruppe Lienen nicht halt. Bereits seit März findet das Training für sämtliche Gruppen nicht mehr statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft . Alle Besprechungen von Trainerteam und Vorstand seien in den digitalen Raum verlegt und als Online-Meetings abgehalten worden.

Anlässlich der beginnenden vorsichtigen Lockerungen habe der Vereinsvorstand einige Beschlüsse gefasst. Sowohl das Training als auch die Durchführung von (Rettungs-)Schwimmkursen werden weiterhin bis mindestens zum Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen ausgesetzt. Die zulässigen Gruppengrößen ließen keinen geregelten Trainingsbetrieb zu, heißt es.

Kernaufgaben

Mit Blick auf eine der Kernaufgaben des Vereins, dem Bewachen von Bädern und Stränden, gebe es dabei jedoch eine Ausnahme: Das Training finde ab sofort für die Mitglieder statt, die im Wasserrettungsdienst eingesetzt werden. Laut dem ersten Vorsitzenden des Vereins, Malte Lütkeschümer , sei dies notwendig, um auf mögliche Einsätze vorbereitet zu sein. „Im Falle eines Notfalls im oder am Wasser müssen wir bestens einsatzbereit sein“, betont Lütkeschümer. Dabei würden sämtliche vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten. Der Verein orientiere sich dabei unter anderem am Hygienekonzept, welches die Bäder und Wasser GmbH für das Schwimmbad erarbeitet habe.

Teilnehmerzahl

Das Zeltlager, in dessen Rahmen Wasserrettungsdienst an der Wangerländer Nordseeküste geleistet werde, soll nach derzeitigem Stand durchgeführt werden, teilt die Gesellschaft weiter mit. Diese Entscheidung richte sich immer nach dem aktuellen Geschehen und den jeweils gültigen Vorschriften. In welcher Größe und mit welcher Teilnehmerzahl dies möglich ist, kann also noch nicht abschließend entschieden werden.

Definitiv nicht stattfinden werde das Jugendzelten, das für den August auf der Zeltwiese des Hallenfreibads Lienen vorgesehen war. Über die Durchführung weiterer Aktionen und das Vorgehen nach den Sommerferien wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Weitere Informationen unter