Allerdings gelten zunächst eingeschränkte Öffnungszeiten, teilt die Verwaltung mit: montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr können Bücher ausgeliehen und zurückgegeben werden. Bei einem Besuch sind die bekannten Hygienemaßnahmen einzuhalten (Abstand, Mund-Nasenschutz, Handdesinfektion). Wegen der räumlichen Enge wird immer nur einer Person beziehungsweise einer Familie der Aufenthalt in der Bücherei gestattet. Durch Vorbestellungen kann die Wartezeit jedoch kurz gehalten werden, heißt es weiter: Unter www.lienen.de/bücherei können Leser den gesamten Büchereibestand einsehen . Per E-Mail (touristik@lienen.de) können Wunschtitel und Abholdatum mitgeteilt werden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass zurückgebrachte Bücher zunächst 72 Stunden separat aufbewahrt werden, bevor eine erneute Ausleihe möglich ist. Die Bücherei in Kattenvenne bleibt vorerst geschlossen, die Bücher aus dem Bestand dort können jedoch für die Abholung in Lienen reserviert werden, heißt es dazu abschließend in der Mitteilung.