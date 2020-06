Voraussetzung für die Tätigkeit ist, dass die Interessierten in Lienen wahlberechtigt sind. Dafür müssen sie unter anderem am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und in Lienen wohnhaft sein. Für die Wahlhelfer wird ein Erfrischungsgeld von 40 Euro und für die Wahlvorsteher von 50 Euro gezahlt.

Der Wahlvorstand hat die Aufgabe, im Wahllokal den ordnungsgemäßen Ablauf der Stimmabgabe durchzuführen und zu überwachen und das vorläufige Wahlergebnis zu ermitteln. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. Die Wahlvorstände treten um 7.30 Uhr in den Wahllokalen zusammen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Ab 18 Uhr erfolgt die Stimmenauszählung.

Der Wahlvorstand im jeweiligen Wahllokal besteht aus insgesamt acht Personen, davon jeweils Wahlvorsteher, Schriftführer sowie deren Stellvertreter sowie vier Beisitzer. So ist es möglich, für die Wahlhandlung von 8 bis 18 Uhr eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht zu bilden. Die Stimmenauszählung ab 18 Uhr erfolgt gemeinsam.

Innerhalb des Wahlvorstandes sind verschiedene Tätigkeiten möglich: So sind die Beisitzer für die Kontrolle der Wahlberechtigung, die Ausgabe der Stimmzettel, die Kontrolle der Wahlkabinen sowie die Auszählung der Stimmzettel zuständig. Die Schriftführer führen das Wählerverzeichnis und füllen am Ende die sogenannte Wahlniederschrift aus. Der Wahlvorsteher ist unter anderem für die Leitung und Einteilung der Tätigkeiten des Wahlteams und die korrekte Auszählung der Stimmzettel sowie die Durchgabe der Wahlergebnisse an das Rathaus zuständig.

„Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Für ihre Tätigkeit erhalten die Ehrenamtlichen Einweisungen und umfangreiche Informationen. Darüber hinaus versucht das Wahlamt, die Wahlvorstände sowohl mit ,alten Hasen‘ wie auch mit neuen Helfern zu durchmischen“, wird Ordnungsamtsleiter Christian Brüger in der Pressemitteilung der Gemeinde zitiert.

Wer sich an den beiden genannten Terminen als Helfer zur Verfügung stellen möchte, kann sich beim Wahlamt der Gemeinde ( 0 54 83/73 96 27, E-Mail wahlen@lienen.de) melden.