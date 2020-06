Eigentlich sind sie schon verboten

In Ladbergen gibt es einen Antrag der Grünen aus dem vergangenen Jahr, in Bebauungspläne künftig immer ein solches Verbot mitaufzunehmen. „Wegen Corona werden wir darüber erst in der zweiten Jahreshälfte beraten können“, erläuterte Bauamtsleiter Tim Lutterbei auf WN-Anfrage.

Von Anke Brüning aus dem Lengericher Bauamt war zu erfahren, dass Schottergärten auch dort ein Thema sind und in einem der nächsten Sitzungsblöcke angesprochen werden sollen. Bislang versuche man, die Bürger durch entsprechende Beratungsangebote in Sachen naturnaher Gartengestaltung zu erreichen.

Und auch in Bad Iburg hat man sich schon mit Steinwüsten vor Haustüren beschäftigt, allerdings ohne Beschlüsse gefasst zu haben. Marion Bunten vom dortigen Fachdienst Planen und Bauen: „Das Problem ist die Umsetzung. So ein Verbot zu erlassen macht nur Sinn, wenn man es auch durchsetzen kann. Und für Kontrollen fehlt uns hier in der Verwaltung die Zeit.“

Zurück nach Lienen: Bauamtsleiter Nico Königkrämer hat sich nach eigener Aussage schlau gemacht, ob es möglich ist, ein Schottergärten-Verbot in eine Satzung einfließen zu lassen, die im Falle eines entsprechenden Ratsbeschlusses für das gesamte Gemeindegebiet Gültigkeit hat. „Bei den Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes kommt eine solche Option nicht vor“, so Königkrämer. Stattdessen setze man dort auf Aufklärung und Beratung oder aber auf Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Eigentlich, so Königkrämer, verböten sich Schottergärten aber allein schon aus der geltenden Landesbauordnung. Dort heißt es in Paragraf 8: „Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind (1.) wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und (2.) zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen.“

Allerdings, so der Bauamtsleiter, sei für die Überwachung der Einhaltung der Kreis als Bauordnungsbehörde zuständig. Und das Mitarbeiter des Kreises zum Kontrollieren rauskommen, daran glaubt er nicht. Es sei denn, ein Verstoß werde explizit angezeigt.

In der eingangs erwähnten Sitzung des Hauptausschusses vor knapp zwei Wochen hatten die anderen Fraktionen dem Bündnis-Antrag, das Schottergärten-Verbot kurzerhand noch in den Bebauungsplan mitaufzunehmen, übrigens in erster Linie deshalb nicht zugestimmt, da das Bebauungsplan-Verfahren dadurch neu hätte aufgerollt werden müssen. „Das macht ihr immer so, dass ihr mit so etwas ankommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist“, war die Kritik des CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Stehr in der Aula der Waldorfschule nicht zu überhören.

Königkrämer bestätigte im Gespräch mit den WN : „Wäre dem Antrag zugestimmt worden, hätte sich das Verfahren noch bis zu sechs Monate weiter hingezogen.“ Inhaltlich hatten sich CDU und SPD nicht dazu geäußert, was sie von einem Schottergärten-Verbot halten. FDP-Ratsmitlied Karsten Antrup hatte wissen lassen, dass er zwar kein Freund von solchen Steingärten ist, eine Regulierung aber nicht für notwendig hält.