Sturmwelle über Kattenvenne

Das Luftschiff „Deutschland“ stand startklar auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf. Am 28. Juni 1910, gestern vor 110 Jahren, waren rund 20 Journalisten eingeladen, um über die Vorzüge der neuen Verkehrstechnologie zu berichten. Sie stiegen in die Kabine, schritten über einen eleganten Teppich und setzten sich in die Korbsessel. Sie ahnten noch nicht, dass eine stürmische Tour samt Havarie am Teutoburger Wald vor ihnen liegen würde. Der Wind wehte scharf, hatte aber etwas nachgelassen.

In Deutschland regte sich in jener Zeit der Gedanke, Luftschiffe zwischen den Großstädten regelmäßig fliegen zu lassen. Alfred Colsmann, Geschäftsführer des „Luftschiffbau Zeppelin“, trieb die Gründung der „Deutschen Luftschifffahrt Aktiengesellschaft“ (DELAG) entscheidend voran. Am 16. November 1909 war ein Stammkapital von drei Millionen Mark gezeichnet. Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Baden-Baden, München, Leipzig, Dresden und Hamburg schufen Start- und Landeplätze. Die Fahrzeuge sollten in Friedrichshafen gefertigt werden. Am Bodensee, wo der Graf Ferdinand von Zeppelin seit Beginn des Jahrhunderts mit den Luftschiffen zu Testfahrten aufgestiegen war.

Im Juni 1910 erhielt die DELAG mit der „Deutschland“ (LZ 7) ihren Pionier. Die Überführung nach Düsseldorf klappte reibungslos, ebenfalls der Jungfernflug über Dortmund und Bochum. Bei der zweiten Tour war die Presse an Bord. Um große Pünktlichkeit vorzutäuschen, erhob sich die 148 Meter lange Zigarre am 28. Juni 1910 um genau 9 Uhr. Die Passagiere genossen ein Frühstück mit Sekt und Kaviar.

Die Pressevertreter sahen Städte und überall Menschen, die begeistert Tücher schwenkten. Nach anderthalb Stunden – die „Deutschland“ schwebte inzwischen über Gelsenkirchen – sollte eigentlich die Rückkehr angetreten werden. Doch der Gegenwind war stärker als die Geschwindigkeit des Zeppelins. Um 12 Uhr ein lauter Knall. Prokurist Hugo Eckener , für die Journalisten-Betreuung an Bord zuständig, teilte mit: „An einem rückwärtigen Motor ist eine Flügelschraube gebrochen, wir werden zum Reparieren in Dortmund landen.“

Die Wetterlage verschärfte sich. Sturm und Regen peitschten gegen das Luftsch. Klingelzeichen forderten Alfred Colsmann und Hugo Eckener immer wieder, auf, in die Führergondel zu eilen. „Wir versuchen mit einer Schwenkung auf Münster zuzufahren“, hieß es nun. Dann wurde eine Landung in Osnabrück anvisiert. Die Stunden verstrichen. Als der Zeppelin am späten Nachmittag über Kattenvenne trieb, erfasste ihn eine Sturmwelle und schob ihn 1200 Meter hoch durch die nassen und kalten Wolken.

Plötzlich kletterte Hugo Eckener aus der Gondel den Laufsteg hinauf und sammelte einige beunruhigte Journalisten ein: „Rasch mir nach – vorwärts in die Kabine!“ Wenige Sekunden später brach die „Deutschland“ aus der Wolkenwand und fiel aufgrund eines großen Gasverlustes schnell – bis die Gehölze des Teutoburger Waldes bedrohlich nah waren. Hugo Eckener beobachtete mit nervöser Stimme: „Jetzt versagt im kritischen Momente ein weiterer Motor. Die Propeller stehen still – wir bleiben in den Bäumen hängen.“ Dann drangen Äste durch den Boden der Gondel, die sich in den Kronen einnistete. Der Schock wich: Bis auf einen leicht verletzten Techniker hatten alle Insassen die Bruchlandung heil überstanden.

Die Passagiere verließen das Luftschiff per Strickleiter. Sie waren auf dem Limberg in der Nähe von Bad Iburg gestrandet. Alle hatten Hunger. Ein eingetroffener Radfahrer wurde zum nächsten Bauernhof geschickt, um Milch und Brot zu holen. Man witzelte: „Sonst liegt der Teutoburger Wald in Deutschland, doch nun liegt die Deutschland im Teutoburger Wald.“ Die Reste des Luftschiffes wurden zwei Tage später im Bahnhof Wellendorf verladen. Zumindest konnten Gondeln, Kabine und Zellen gerettet und für ein Nachfolgemodell verwendet werden. Der Kapitän musste seinen Hut nehmen. Auf Vorschlag von Alfred Colsmann wurde Hugo Eckener zum Fahrtenleiter der DELAG befördert. Er hielt fortan nicht nur selbst das Steuer, sondern organisierte auch den Flugdienst, überwachte den Bau der Luftschiffe und kümmerte sich um die Ausbildung des Personals.

Jan Kirschner ist freier Journalist aus der Nähe von Flensburg und beschäftigt sich häufig mit historischen Themen. In den vergangenen Jahren recherchierte der 47-Jährige zum Luftschiff-Pionier Hugo Eckener, der 1868 in Flensburg geboren wurde. Der Autor besuchte viele Wirkungsstätten des Flensburger Ehrenbürgers und suchte diverse Archive auf. Im Herbst 2018 erschien die Biografie „Hugo Eckener – sein Leben, seine Zeppeline“ im A. B & M Verlag. ISBN: 978-3-932635-76-2.