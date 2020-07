Josef Ossege vom gleichnamigen Ingenieur- und Architektenbüro aus Glandorf hatte in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses Ende November vergangenen Jahres noch einmal ausführlich die Schwachstellen in der Dachkonstruktion und am Dach vorgestellt. Zu den diversen Mängeln an den markanten Lichtbändern und deren Dachanschlüssen kamen noch Probleme mit den Dächern der vorgelagerten Umkleide- und Geräteräume.

Die sind relative flach und haben deshalb laut Ossege unter den Dachziegeln noch ein Unterdach, das inzwischen aber undicht ist. So passiere es hin und wieder, dass Regen durch Wind unter die Pfannen gedrückt werde und in die Konstruktion eindringe. Ossege sprach sich außerdem dafür aus, im Rahmen einer Sanierung auch die energetische Situation in Angriff zu nehmen.

In der Halle hatte es am 10. März 2019 nach heftigem Regen so stark aus der Dachkonstruktion getropft, dass Eimer aufgestellt wurden und das Handball-Meisterschaftsspiel des TV Kattenvenne gegen Ibbenbüren abgesagt werden musste.

Was gemäß Osseges Ausführungen alles gemacht werden muss, ist gewiss kein Spaziergang: Erneuerung der Lichtbänder und Erhöhung der Dachanschlüsse, Reparatur und Neueindeckung der Dächer der Geräte- und Umkleideräume, Einbau einer zeitgemäßen Dämmung sowie Austausch der Fenster und Türen. Hinzu kommt noch, dass die Verkleidungen aus Zinkblechen durch Faserzementplatten ersetzt werden sollen. Eine Million Euro stehen dafür im aktuellen Haushalt zur Verfügung.

Überlegungen aus dem Ausschuss, sich von dem extrovertierten Dach komplett zu trennen und es durch eine einfache Leimbinder-Variante zu ersetzen, hatte Ossegge seinerzeit ins Reich der unerfüllbaren Wünsche verwiesen. Konstruktionsbedingt sei das schlichtweg nicht möglich.

In der Sitzung damals zeigten sich Ossege und Lienens Bauamtsleiter Nico Königkrämer optimistisch, dass die Halle nur in den Sommerferien für die Arbeiten gesperrt werden müsse und mit Schulbeginn wieder genutzt werden könne, auch wenn bis dahin sicherlich nicht alle Arbeiten erledigt seien.

Waren die Hallen in den vergangenen Wochen und Monaten zeitweilig komplett gesperrt oder nur eingeschränkt nutzbar, kann man aktuell nur abwarten, was seitens der Behörden nach den Ferien wieder erlaubt ist. Den Kattenvenner Sportlern und Schülern dürfte dennoch die Frage auf den Nägeln brennen, wann sie wegen der Sanierung auf ihre Halle verzichten müssen. Eine Antwort darauf war gestern nicht zu bekommen.

„Coronabedingt ist es zu Verzögerungen gekommen. In der kommenden Woche haben wir ein Gespräch mit dem Büro Ossege“, war von Nico Königkrämer zu erfahren. Das bestätigte Josef Ossege auf WN-Anfrage, ohne sich vor dem Gespräch öffentlich zu Details äußern zu wollen. Nur soviel: „Wir arbeiten an den Ausschreibungen.“ Wann die Sanierung beginnen kann und mit welchem Zeitfenster zu rechnen ist, dazu konnte er noch nichts sagen. Unter anderem hänge das auch von den Firmen ab, die zum Zuge kommen. Eine schrittweise Sanierung, bei der ein Teil der Halle parallel für den Sport genutzt werden kann, schloss Ossege aus.