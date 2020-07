Mit dem Nordrhein-Westfalen-Programm I hat die Landesregierung Fördermittel zur Stärkung der Sportinfrastruktur angekündigt. Der Charme dabei: Das Land möchte in diesem Jahr auch die Eigenanteile der Städte und Gemeinden übernehmen.

In einer Pressemitteilung macht die CDU-Fraktion im Lienener Rat deutlich, dass sie mehrere Vorschläge hat, wo das Programm zum Einsatz kommen könnte. Eine Modernisierung und Instandsetzung der Duschen und Gebäudeteile sei an den Turnhallen in Lienen und Kattenvenne sinnvoll. Ein Soccerplatz ist aus Sicht der CDU ebenso eine gute Maßnahme wie die Erneuerung des Daches der Kattenvenner Turnhalle.

Die Unionsfraktion bittet die Gemeindeverwaltung, schnellstmöglich zu klären, ob und welche Maßnahmen sinnvoll sind und beim Land angemeldet werden können. Sie hofft, dass das bereits angelaufene Projekt Dachsanierung in Kattenvenne förderungsfähig ist, um den Haushalt der Gemeinde finanziell zu entlasten. Eine Einbeziehung der Sportvereine ist aus Sicht der CDU ebenfalls wünschenswert.

Die Fraktion wartet auf den Aufruf, aus dem die Bedingungen hervorgehen. Aus der Pressemitteilung geht weiter hervor, dass in diesem Jahr in NRW rund 46 Millionen Euro zur Stärkung der Sportinfrastruktur und zur Förderung des Breitensports zur Verfügung stehen.