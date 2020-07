Zu einem Tag voller Überraschungen wurde jetzt für Hedwig Stieneker ihr 80. Geburtstag. Eigentlich hätte die in einem Restaurant mit vielen Gästen gefeiert werden sollen. Doch die Corona-Pandemie ließ das nicht zu. Deshalb wurde im kleinen Familienkreis auf den runden Geburtstag angestoßen.

Neben Sträußen mit insgesamt 80 Rosen, einer großen in ihrem Garten aufgestellten 80 und einem vorbereiteten Frühstück hatten ihre vier Kinder für ein absolutes Highlight gesorgt: eine Fahrt in einer zweispännigen weißen Kutsche. Eine Tour, wie sie sie aus ihrer Kindheit in Ladbergen kannte, war ein lang gehegter Wunsch von ihr, heißt es in einem Bericht. Mit Eltern und Geschwistern war sie damit früher zu Familienfeiern gefahren, als es noch nicht selbstverständlich war, in ein Auto zu steigen. Dieser Traum wurde durch die organisierte Kutsche von Anton Kucza (Lemgo) Wirklichkeit.

Die Fahrt ging zunächst durch den Ortskern von Kattenvenne, wo ihr Zurufe von Gratulanten entgegen schallten. Auf abseits liegenden, von Bäumen gesäumten Wegen, entlang einer wunderbar naturbelassenen Landschaft trabten die Pferde zum Wasserschloss Loburg nahe Ostbevern. Dort gab es einen kurzen Fotostopp, um das Ereignis in Bildern festzuhalten. Der Rückweg führte an Wäldern und Wiesen sowie vereinzelt liegenden Gehöften vorbei. Unterwegs gab es immer wieder bewundernde Blicke sowie Begegnungen mit nett winkenden Anwohnern und Spaziergängern. Das glückliche Lächeln war Hedwig Stieneker und ihren Kindern ins Gesicht geschrieben.

Dieser Geburtstag wird – neben einer Nil-Kreuzfahrt im vergangenen Jahr – der 80-Jährigen Dame noch lange in positiver Erinnerung bleiben. Auch für die Zukunft hat sie noch einiges vor und hofft, dass weitere Reisen bald wieder gefahrlos für sie möglich sein werden, schreibt die Familie.