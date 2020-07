Im Rahmen der Sommerkirche lädt die katholische Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen am Sonntag, 2. August, um 11 Uhr zum Freiluft-Gottesdienst an den Dorfteich in Lienen ein. Die große Rasenfläche zur Parkstraße inmitten des Ortskerns bietet sich in besonderer Weise an, unter Beachtung der Abstandsregeln und der Hygienevorschriften in großer Zahl entspannt den Gottesdienst zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Thema für die Eucharistiefeier wurde von den Verantwortlichen in Anlehnung an das Jahresmotto das Thema „Mit IHM achtsam für . . . das, was wirklich satt macht“ gewählt. Die Verantwortlichen hoffen auf gutes Wetter und viele Besucher. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Pfarrheim von Maria Frieden statt. Darauf weist die Kirchengemeinde hin.