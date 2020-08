Wenn Kirche aus dem Blick gerät

Auch wenn er niemanden antrifft, eine kleine Botschaft kann er im Briefkasten hinterlassen: eine Postkarte. Darauf stehen die Kontaktdaten der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen. Auf der Rückseite. Viel wichtiger ist die Vorderseite. „mit IHM achtsam für . . .“, das Jahresmotto der Gemeinde, steht dort. Sehr gerne könnten die Gemeindemitglieder das auf sich beziehen, sagt Willenbrink im Gespräch mit den WN. Und ja, „es gab Rückmeldungen, dass Kattenvenne vernachlässigt wird“, räumt er auf Nachfrage ein.

Deshalb ist er jetzt dort unterwegs. „Wir hatten uns gefragt, wie wir wieder ins Bewusstsein der Leute kommen können“, erläutert der Geistliche die Intention dieser Tour. Eigentlich sollte er das nicht allein machen. „Aber unser hauptamtliches Team ist halt sehr klein für eine Gemeinde mit sieben Orten“, stellt er emotionslos fest.

Dafür freut sich der Seelsorger immer wieder, wenn ihm auf sein Klingeln geöffnet wird. „Meistens kommt es zu einem kurzen Gespräch und immer wieder erhalte ich die Rückmeldung, dass es den Menschen gut gefällt, ein Gesicht zu sehen und nicht per Post von der Kirchengemeinde angeschrieben worden zu sein“, fasst er seine Erfahrungen der Sommertour zusammen.

Dass mit dem Abschied von Norbert Brockmann ein Ansprechpartner fehlt, werde ihm immer wieder gesagt. Der in Lienen wohnende Pastoralreferent hat zum 1. Mai eine neue Stelle in Münster angetreten. Diese Lücke zu schließen, sei nicht leicht.

Gleichwohl sieht Ernst Willenbrink gute Ansätze, dass Gemeindeleben in Kattenvenne wieder zu intensivieren. „Der Ort ist gewachsen und damit auch die Zahl der Katholiken“, berichtet er. Rund 600 seien es jetzt. Zugezogen seien insbesondere Familien, was sich auch bei der Kommunionvorbereitung zeige. Am 16. August werden Kinder aus zehn Familien zum ersten Mal zum Tisch des Herrn geführt. „So viele, wie seit Jahren nicht mehr“, stellt er fest.

Gefeiert wird die Erstkommunion um 11 Uhr in der evangelischen Kirche an der Buchentorstraße. Für Ernst Willenbrink ein weiteres Zeichen für die „gute ökumenische Zusammenarbeit“ mit der evangelischen Kirchengemeinde. Seit der Aufgabe des Franziskus-Gemeindehauses im September 2012 genießt die katholische Kirchengemeinde Obdach bei den evangelischen Schwestern und Brüdern.

Dass sich dort vor rund eineinhalb Jahren ebenfalls etwas getan hat, ist nicht bei jedem Katholiken präsent. Immer wieder werde er darauf angesprochen, dass eine Eucharistiefeier am Sonntag um 8 Uhr doch ziemlich früh sei, schmunzelt der Kaplan . Wenn er dann dezent darauf hinweise, dass seit etwa 18 Monaten an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat um 17.30 Uhr eine Messe gefeiert wird, „blicke ich immer mal wieder in ein erstauntes Gesicht“. Immerhin, die Zahl der Teilnehmer bei den Messfeiern liegt samstags mit rund zehn – „mal mehr, mal weniger“ – höher als vorher am Sonntagmorgen.