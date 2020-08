Im Rahmen des Kinderferienprogrammes hat der Hegering Lienen drei Mal einen Abendansitz für Kinder angeboten. Um 18 Uhr traf man sich jeweils an der Hütte der Bläsergruppe St. Hubertus auf Charlys Spargelhof. Alle drei Termine des Hegerings Lienen für den Abendansitz waren schnell ausgebucht, heißt es in einer Mitteilung. Coronabedingt durften nur acht Kinder je Termin an der Aktion teilnehmen, die Anmeldezahl war mit 56 Kindern wesentlich höher.

Nach der musikalischen Begrüßung durch einige Jagdhornbläser hieß Hegeringleiter Hartmut Grotholtmann Kinder, Eltern, Jägerinnen und Jäger sowie Frank Woitowitz von der Sparkasse, die die Aktion sponserte, willkommen.

Los ging‘s mit einem Tierquiz, bei dem die Kinder verschiedene heimische Wildtiere anhand von Präparaten und Tonaufnahmen bestimmen mussten. Anschließend zeigte Hartmut Grotholtmann , wie die Arbeit mit seinem „engsten Mitarbeiter und Familienmitglied“, gemeint war Hund Cajus, abläuft. Eifrig verfolgten die Kinder, wie die Schleppe mit Ente und Co. von Cajus aufgestöbert wurde. Der Vorsitzende des Bläserkorps, Reinhard Korbel, und Friedel Klopmeier erläuterten im Anschluss, wann und wie das Jagdhorn zur Verständigung der Jäger zum Einsatz kommt.

Ausgestattet mit Ferngläsern verteilte man sich später auf die Hochsitze im Revier. Bei dem milden Wetter bekamen die Kinder tatsächlich Damwild, Rehwild, Hasen und vieles mehr zu sehen. Beim Ansitz beantworteten die Jäger Fragen zur Jagd und dem Umgang mit der Natur. Manche Kinder berichtete später stolz von dem Pirschgang zu einem Dachs- und Fuchsbau.

Mit Einbruch der Dunkelheit kehrten alle Teilnehmer zur Bläserhütte zurück. Dort gab es Urkunden für die Kinder sowie kleine Puzzle, Malbücher, Stundenpläne und Informationen zu Jagd und Natur als Erinnerung an den Ausflug. Der Corona-Situation geschuldet, musste in diesem Jahr auf einen gemütlichen Abschluss mit Wildbratwurst verzichtet werden.

Die Jäger sind nach eigener Aussage erfreut über die große Wissgierigkeit und Aufgeschlossenheit der Kinder und bedanken sich vor allem für deren Disziplin.