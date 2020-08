Kreis fordert Stellungnahme

Lienen -

Coronabedingt haben die Ausschüsse und der Rat in den vergangenen Monaten nur in Ausnahmefällen getagt. Da verwundert es nicht, dass aktuell so viele Themen zur Beratung anstehen, dass der Planungs- und Bauausschuss in der kommenden Woche gleich zweimal zusammenkommt: Montag und Dienstag (17. und 18. August, jeweils ab 18 Uhr) in der Aula der Waldorfschule. Wohl mit der wichtigste Punkt ist der Antrag der Firma Dyckerhoff auf Entfristung der im Jahr 1999 erteilten Abgrabungsgenehmigung für den westlichen Teil des Steinbruchs Höste, der am Dienstag behandelt wird.