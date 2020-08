Die Gemeinde Lienen erhält aus der Förderrichtlinie zur Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule des Landes 17 792,77 Euro für die Anschaffung von digitalen Endgeräten für Schüler mit besonderem Bedarf. „Die Digitalisierung unserer Schulen ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller politischen Ebenen. Die Freien Demokraten hatten lange gefordert, dass sich auch der Bund endlich an dieser Aufgabe beteiligt. Wir sorgen dafür, dass unsere Schulen erfolgreich aus der Kreidezeit herauskommen können. Die Mittel vom Land kann die Gemeinde Lienen passgenau einsetzen“, erklärt FDP-Ratsherr Carsten Antrup in einer Pressemitteilung.

Die Schulschließungen haben die Akteure vor riesige Herausforderungen gestellt. An den Schulen hätten Lehrkräfte und Schüler mit kreativen Lösungen dazu beigetragen, dass Lernen auf Distanz überhaupt funktionieren konnte. Priorität habe für die FDP-Landtagsfraktion, die Chancengerechtigkeit der Bildung zu erhöhen. Die Ausstattung von Schülern, die sich die digitalen Endgeräte nicht leisten könnten, sei ein großer Schritt, um die Teilhabe an Bildung von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Weiter werde die schwarz-gelbe Landesregierung alle Lehrkräfte in NRW mit digitalen Endgeräten ausstatten.

„Wir sind davon überzeugt, dass es nicht genügt, Endgeräte und Software zur Verfügung zu stellen. Der wichtigste Faktor für den individuellen Bildungserfolg sind unsere Lehrer. Dabei investieren wir auch in eine digitale Fortbildungsoffensive“, heißt es in der Mitteilung. Die digitale Lehr- und Lernplattform Logineo runde das Paket ab.

Von der Gemeindeverwaltung erwartet Carsten Antrup, dass die bereitstehenden Mittel schnellstmöglich abgerufen werden. Ziel müsse es sein, den Schülern noch im nächsten Schuljahr digitale Endgeräte zur Verfügung zu stellen.