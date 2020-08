Neben zahlreichen Angeboten für kleine Gruppen hat das Team aus Jugendtreff und Haus des Gastes in diesem Jahr erstmals zum Wettbewerb „Ferien-Champion“ aufgerufen. Insgesamt acht Familien haben sich den Herausforderungen gestellt und die Wochenaufgaben erfüllt. Egal ob Rallyes durch die Ortsteile Lienen und Kattenvenne, eine Waldschatzkiste bauen oder ein Bild vom besten Ferienerlebnis malen: Die Familien hatten riesigen Spaß, wie alle jetzt bei der Siegerehrung am letzten Ferientag bestätigten. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Arne Strietelmeier empfing die Kinder und ihre Eltern, um den Ferien-Champion persönlich zu küren. Philipp und Paul Schrecke staunten nicht schlecht, als er ihnen den Siegerpokal überreichte. Dieser soll nun einen Ehrenplatz zu Hause bekommen. Alle Kinder freuten sich dann noch über ein Eis, welches das Orga-Team spendierte.

Aber auch alle anderen Veranstaltungen fanden großen Anklang. Anders als in den Vorjahren wurde nur eine einzige Veranstaltung abgesagt. Bei vielen Veranstaltungen gab es noch lange Wartelisten. Insgesamt 230 Teilnehmer im Alter zwischen zwei und 79 Jahren haben sich während der Sommerferien für die 67 verschiedenen Veranstaltungen über das online Portal „www.unser-ferienprogramm.de“ angemeldet. Die meisten Teilnehmer kamen aus Lienen, einige aus Lengerich und Ladbergen und wenige aus Bad Iburg, Glandorf und Umgebung.

Die meistbesuchten Veranstaltungen waren zwei Angebote des Turnverein Kattenvenne (TVK) mit jeweils 30 und 45 Anmeldungen. Ebenso gut an kam die Abendpirsch mit den Jägern. Alle Veranstalter und die Koordinatoren bei der Gemeindeverwaltung ziehen ein überwiegend positives Resümee. Es wurde viel Abwechslung geboten, die Kinder hatten viel Spaß, waren kreativ und hielten sich vorbildlich an sämtliche Corona-Schutz-Maßnahme.

Die Gemeindeverwaltung dankte allen Veranstaltern für ihr Engagement. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer sei ein Ferienprogramm in dieser großen Bandbreite für die Gemeinde sonst nicht zu stemmen, heißt es abschließend in dem Pressebericht.