Es war eine vergleichsweise kurze Sitzung, die der Rat am Donnerstagabend in der Aula der Waldorfschule absolvierte. Außer den üblichen Regularien und einer schon vor den Sommerferien ausdiskutierten Bebauungsplanänderung stand nur ein Punkt auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils: der Antrag der Firma Dyckerhoff auf Entfristung der Abbaugenehmigung für den westlichen Teil des Steinbruchs Hohne. Und auch in diesem waren sich die Fraktionen als Ergebnis der Diskussion im Planungs- und Bauausschuss einig: kein gemeindliches Einvernehmen für dieses Vorhaben (WN berichteten).

Die Sitzung wäre noch kürzer ausgefallen, hätte Georg Kubitz vom Bündnis für Ökologie und Demokratie nicht das Bedürfnis gehabt, sich noch einmal zu diesem Thema zu äußern. Unter anderem warnte er davor, zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel in Form einer Salami-Taktik, die Befristung immer weiter nach hinten und somit das Ende des Kalkabbaus auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu schieben. Mit Blick auf die anwesenden Dyckerhoff-Mitarbeiter sprach er sich für einen sozialverträglichen Ausstieg aus. „Auch wir wollen nicht, dass der Kalkabbau von heute auf morgen beendet wird“, versicherte Kubitz.

Die Ausführungen des Bündnis-Fraktionssprechers brachten bei seinem Gegenüber von der CDU, Michael Stehr , das Fass zum Überlaufen. Der hatte erstens damit gerechnet, dass der Punkt ohne weitere Diskussion zur Abstimmung gestellt wird. Und zweitens witterte er in Kubitz‘ Wortbeitrag „nichts als Wahlkampf“. „Dass ihr euch jetzt an die Leute wendet, das habt ihr doch sonst nicht getan. Und ich werde jetzt mal bewusst polemisch: Das habt ihr auch nötig mit eurer Schottergärtenverordnung und all diesen Dingen“, schleuderte Stehr Kubitz entgegen. Stehr stocherte auch noch in der Vergangenheit und hielt dem Bündnis vor, dass es sich beim Thema Kalk des Öfteren nicht an Absprachen gehalten habe oder hinter eigene Vorschläge zurückgerudert sei.

Immerhin, in einer Sache gab es Klärung: Auf Kubitz‘ Frage, unter welchen Bedingungen sich die CDU zu einem späteren Zeitpunkt womöglich eine Fristverlängerung für den westlichen Teil vorstellen könne, antwortete Stehr, dass man daran die Schließung des gesamten Steinbruchs in Höste knüpfen könnte.