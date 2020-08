Alles offen in Sachen 9,9 Hektar

Über 800 Einwendungen gibt es gegen das Vorhaben der Firma Calcis , den Steinbruch oberhalb von Lienen um 9,9 Hektar zu erweitern. Als zuständige Genehmigungsbehörde hat die Bezirksregierung Münster alle bearbeitet und zu thematischen Blöcken zusammengefasst, um trotz dieser Vielzahl einen Erörterungstermin hinzubekommen, der sich über zwei, maximal drei Tage hinzieht.

Beim Auftakt gestern in der Gempt-Halle in Lengerich machte Hauptdezernent Arnd Sahrhage , gleich zu Beginn deutlich, dass es sich zwar um ein immissionsschutzrechtliches Verfahren handele. „Es ist jedoch kein Geheimnis, dass der Naturschutz den Schwerpunkt bildet.“ Bis dieser Punkt tatsächlich diskutiert wurde, mussten die Teilnehmer einiges an Geduld aufbringen.

Erst nach der nachmittäglichen Kaffeepause ging es darum, wie der von Calcis geplante Eingriff in das bestehende FFH-Gebiet, dem dadurch 3,5 Hektar Waldmeister-Buchenwald zum Opfer fallen würden, zu bewerten ist. Vertreter des Unternehmens führten dazu aus, dass man bereits 2007 damit begonnen habe, im Verhältnis eins zu fünf, also auf einer Fläche von rund 16 Hektar, ehemalige Fichtenbestände in den ökologisch wertvolleren Waldmeister-Buchenwald umzubauen. Davon seien 11,35 Hektar schon jetzt als Lebensraumtyp anerkannt.

Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, ob es sich dabei um eine Ausgleichsmaßnahme handelt oder aber um Schadensbegrenzung, was die Calcis-Position in diesem Verfahren deutlich verbessern würde. Die Beteiligten waren sich einig, dass diese Begriffe inhaltlich nicht eindeutig voneinander abgegrenzt sind und in vergleichbaren Fällen mit Urteilen nicht in absehbarer Zeit zu rechnen ist.

Sigrid Elling-Augé von der Bürgerinitiative Pro-Teuto zeigte sich skeptisch: „Wir sehen die Gefahr, dass sich Unternehmen mit einem solchen Vorgehen Genehmigungen erkaufen können, und dann ade FFH.“ Sie betonte, dass Calcis den Umbau des Waldes freiwillig vorgenommen hat. Die dadurch erworbenen Ökopunkte könne das Unternehmen verkaufen, so dass ihm kein Schaden entstehe. Sahrhage stellte daraufhin klar, dass die Aufforstung keine „präjudizierende Wirkung“ habe – und bei den Behörden keinen Handlungsdruck erzeuge.

Bevor der Naturschutz an der Reihe war, hatten unter anderem mögliche Auswirkungen der geplanten Abgrabung auf das Grundwasser einen breiten Raum eingenommen. Während ein von Calcis beauftragter Gutachter keinen Anhaltspunkt für negative Folgen sah, wies Anwohnerin Lisa Hilburg darauf hin, dass am Fuße des Teutos immer mehr Hausbrunnen trocken fallen. Offen blieb die Frage, inwieweit das Calcis oder dem Klimawandel und den trockenen Sommermonaten zuzuschreiben ist. An der Tauglichkeit der Messverfahren des Gutachters hatte die Bezirksregierung jedenfalls keine Zweifel.

Ein weitere wichtiger Punkt war die Frage, über wie viele Reserven Calcis auch ohne die beantragten 9,9 Hektar noch verfügt. Dazu wollte sich Geschäftsführer Per Wasmer nicht konkret äußern. Das seien Geschäftsgeheimnisse, die man mit Blick auf die Konkurrenz nicht preisgeben werde. „Die Zahlen stehen aber in dem Antrag und liegen der Bezirksregierung vor.“

Eingeladen zu dieser Veranstaltung war auch Regine Becker vom Landesbüro der Naturschutzverbände NRW. Sie bemängelte, dass es von den Naturschutzbehörden bislang kaum Stellungnahmen zum Calcis-Antrag gibt. „Man hat das Gefühl, dass die sich alle wegducken“, sagte sie in einer Kaffeepause gegenüber den WN.

Kurz zuvor hatten Vertreter der Bezirksregierung mitgeteilt, dass die Stellungnahme des Kreises als Untere Naturschutzbehörde seit Montag vorliegt. Demnach befürwortet der Kreis zu Gunsten von Calcis eine Befreiung von den Festsetzungen im Landschaftsplan.

Dazu Becker: „Wieso braucht man dazu neun Monate? Wie sollen wir auf so etwas reagieren, wenn uns die Stellungnahme inklusive der Begründung nicht vorliegt?“ Dass trotz vorliegender Einladung kein Vertreter des Kreises zugegen war, sorgte nicht bei den Einwendern für Verwunderung.