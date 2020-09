Lienen/Kattenvenne -

Das Bündnis für Ökologie und Demokratie ist mit seinem Antrag, das Anlegen von Schottergärten im neuen Baugebiet „Nördlich Schwarzer Weg“ in Kattenvenne zu erschweren, gescheitert. CDU, SPD und FDP lehnten den Vorstoß am Montag in der Ratssitzung nahezu geschlossen ab.