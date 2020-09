Lienen -

Von msc/ws

Grau, rund, unscheinbar und keine zwei Meter hoch, aber voller Technik und Tücke. An der Kreisstraße 30 in Holperdorp steht seit kurzer Zeit ein stationärer „Blitzer“. Dort gilt Tempo 70. Die Kameras können in beide Fahrtrichtungen Aufnahmen machen. Und jetzt die volle Wahrheit: Bei der Röhre handelt es sich nur um eine Attrappe, die dort jemand privat aufgestellt hat.