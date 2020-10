Vom Gestütswart zum Züchter des Jahres

„So einen, den kriegt man kein zweites Mal“, gerät der 64-Jährige auf der Terrasse seines Hauses mit einem freien Blick auf Pferdeställe und Koppeln ins Schwärmen. Gemeint ist Clooney. Jenem Wallach, mit dem der aktuelle Weltranglisten-Zweite der Springreiter, Martin Fuchs aus der Schweiz, 2018 bei den Weltreiterspielen in North Carolina Zweiter wurde und im vergangenen Jahr in Rotterdam die Europameisterschaft gewann. Jener Wallach, der Richter jetzt beim Westfälischen Pferdestammbuch folgerichtig den Titel „Züchter des Jahres“ einbrachte. „Der hat eine Federkraft, ein Springvermögen, so etwas hab ich noch nicht erlebt“, ist der 64-jährige Ruheständler nach wie vor hellauf begeistert von diesem Schimmel, den er selbst groß rausgebracht hat.

Die Leidenschaft für Pferde war dem Bauernsohn aus Hopsten quasi in die Wiege gelegt. „Väterlicher- und mütterlicherseits“, betont Richter, der nach der Schule eine Ausbildung zum Gestütswärter am Landgestüt in Warendorf machte. Mangels Perspektiven, wie er sagt, sattelte er nach seiner Bundeswehrzeit als Sanitäter in der Handorfer Lützow-Kaserne um und wurde Krankenpfleger an der Uni-Klinik in Münster.

Die Leidenschaft für Pferde blieb – und nach Handorf sollte es ihn später erneut ziehen. Dem Hobby Pferdezucht ging Richter zunächst weiterhin auf dem elterlichen Hof nach. „Wir suchten damals was im Grünen, aber rund um Münster war nichts zu machen“, blickt er auf die Zeit Ende der 80er-/Anfang der 90er-Jahre zurück. Als er in Lengerich ein Haus im Außenbereich fand und kaufte, stellte er seine Pferde zunächst bei Fritz Ibershoff in Lienen unter. 1994 holte ihn der damalige Zuchtleiter Dr. Friedrich Marahrens als Verkaufsleiter und Auktionator zum Pferdezentrum. 1997 zog Richter von Lengerich um auf den Kotten am Torfdamm, unweit der Moorsiedlung, den er bis heute bewohnt. Dort gelang ihm mit der selbst gezogenen Stute „Fräulein vom Moor“ der eigene Durchbruch als Züchter.

Für seinem Start hatte er nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Stand ihm auf dem elterlichen Hof doch eine Stute namens Pan Am zur Verfügung, die direkt vom Stempelhengst Pilot abstammte. Richter ließ sie unter anderem anpaaren mit dem Landbeschäler Ferragamo. Eines der Fohlen war besagtes „Fräulein vom Moor“. Aus deren Verbindung mit dem Jahrhunderthengst Cornet Obolenski, der damals bei Ligges in Ascheberg stand, ging 2006 Clooney hervor. Aber warum eigentlich Clooney? Wie er damals auf den Namen kam, fällt ihm so spontan nicht mehr ein.

Zuerst hatte Sandra ter Bahne aus Rosendahl das Talent im Beritt, später Jana Wargers aus Greven. Richter: „Als wir 2013 im Finale beim Bundeschampionat in Warendorf waren und dann Finalist bei der Weltmeisterschaft der jungen Pferde im belgischen Lanaken, da gab es plötzlich zig Gebote.“

Wargers stellte damals den Kontakt zu Martin Fuchs her, der aus einer alt eingesessenen Reiterfamilie stammt. „Als ich Kind war, kannte man bei uns auf dem Hof ,die Füchse‘ schon als Top-Pferdeleute“, erinnert sich Richter. Auch sieben Jahre nach dem Verkauf telefoniert er noch regelmäßig mit Clooneys jetzigem Besitzer. „Immer, wenn er wieder einen großen Titel holt, gratuliere ich natürlich.“

Das macht Bernd Richter jetzt aber nicht mehr zwischen Tür und Angel oder vom Schreibtisch des Pferdezentrums aus, sondern ganz entspannt von zu Hause. Er genießt den Ruhestand, gewinnt allmählich etwas Abstand von der Züchter-Szene. „Ich habe meinen Abschied ja selbst rechtzeitig eingeläutet.“ Und mit Blick auf Corona und die ganzen Einschränkungen, die auch im Pferdezentrum gelten, ist er überzeugt, dort in den ersten Monaten seines Rentnerdaseins auch nicht viel verpasst zu haben.

Jetzt, sagt er, habe er endlich Zeit, sich wieder mehr um die eigenen Pferde zu kümmern. Mit zwei Halbschwestern von Clooney züchtet er weiter. Ob da wohl noch mal so ein Knaller wie deren Halbbruder bei rumkommt? „Natürlich kann man als Züchter die Stärken und Schwächen von Stute und Hengst einschätzen und auf ein gutes Ergebnis hinarbeiten. Aber es ist auch viel Glück dabei“, übt sich Richter in Bescheidenheit – und wirkt dabei etwas nachdenklich.

Wenn in anderen Ländern heute mit Embryonen-Transfer und noch weitergehenden Methoden auf Teufel komm raus versucht wird, Top-Pferde am laufenden Band zu produzieren, dann ist das nicht mehr seine Welt. „Dafür bin ich zu konservativ. Elf Monate warten und dann nachts im Stall nachgucken, ob das Fohlen kommt, das gehört für mich dazu“, sagt Richter.

Das klingt fast schon etwas nach verklärter Züchter-Romantik. Vielleicht auch nach jemandem, der keine Lust mehr hat auf immer höher, schneller und weiter. Dazu passt, dass Richter im WN-Gespräch wiederholt die „tolle Gemeinschaft“ im Lienener Zucht-, Reit- und Fahrverein sowie auf dem Moor, seiner Wahlheimat seit über 20 Jahren, erwähnt. Das Zwischenmenschliche muss stimmen, das ist ihm wichtig. Und dazu passt auch, dass er gerade den Bootsführerschein macht und sich mit seinen beiden Brüdern ein Motorboot kaufen möchte, um hin und wieder über die Kanäle und Flüsse der Republik zu schippern. Der Pferdefreund Richter gibt gerne zu, im Ruhestand mal was anderes sehen zu wollen als immer nur Pferde und Pferdeleute.

Gleichwohl ist sein Rat nach wir vor gefragt, melden sich regelmäßig Züchter bei ihm, um seine Meinung einzuholen. Und dann sind dann ja noch die beiden Halbschwestern, mit denen er weiterzüchtet. Und wer weiß, vielleicht landet er doch noch mal so einen Kracher wie diesen Clooney, zu dem ihm am Schluss noch was einfällt: „Kann sein, dass ich ihn so genannt habe, weil er damals schon so grau war wie der Schauspieler.“