Zu einem brennenden Müllfahrzeug am Voßhaarweg ist die Lienener Wehr am Donnerstag gegen 10.15 Uhr gerufen worden. Aus ungeklärten Gründen war die Ladung – Restmüll – in Brand geraten. Der Fahrer hatte Rauch entdeckt und im Feuerwehrgerätehaus angerufen. Glück für ihn, dass dort Mitglieder der Wehr anwesend waren, die gerade von einem First Responder-Einsatz zurückgekehrt waren. Sie rückten aus und hatten die Ladung schnell gelöscht, nachdem der Sammelbehälter geleert worden war. Anschließend wurde der Restmüll auf ein anderes Müllfahrzeug umgeladen.