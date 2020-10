Lengerich liegt hoch im Kurs

Im Tecklenburger Land lässt es sich nicht nur gut leben, sondern auch gut arbeiten. Wobei das eine ganz sicher das andere bedingt. Seit 2013 ist die Zahl der Frauen und Männer, die auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in eine andere Kommune pendeln, deutlich gestiegen. Ebenso die Zahl derjenigen, die in ihrem Wohnort arbeiten. Das geht aus der jüngsten Übersicht des Statistischen Landesamtes IT.NRW aufgrund der Zahlen für 2019 hervor.

Während nach Lengerich und Tecklenburg mehr Menschen zur Arbeit kommen, als den Ort verlassen, ist es in Ladbergen und Lienen umgekehrt. Auffällig ist, dass einzig in Lienen sogar mehr Menschen auspendeln, als es insgesamt Arbeitsplätze am Ort gibt.

Und wo zieht es die Menschen zum Arbeiten hin? Ein Großteil der Lengericher, die morgens die Stadt verlassen, hat in der Region ihren Arbeitsplatz. 1035 Personen fahren nach Münster, 845 nach Osnabrück, 747 nach Tecklenburg, 499 nach Ladbergen und 429 steuern Ibbenbüren an.

Von den 3546 Lienener Auspendlern haben 906 ihren Job in Lengerich, 381 in Münster, 307 in Osnabrück und 172 in Tecklenburg. Aus Ladbergen steuern 634 Arbeitnehmer Münster an, 574 Lengerich, 306 Greven, 145 Osnabrück an. Bei den Tecklenburgern stehen Lengerich (776), Ibbenbüren (508), Osnabrück (488), Münster (280) und Hörstel (83) hoch im Kurs.

Jetzt zur Gruppe der innerörtlichen Pendler, also jenen Arbeitnehmern, die dem Broterwerb an ihrem Wohnort nachgehen. Derer gibt es in Lengerich 5816, in Ladbergen 1166, in Lienen 1105 und in Tecklenburg 1213.

Mit Abstand die wenigsten Arbeitsplätze (in der Statistik als „Erwerbstätige am Ort“ ausgewiesen) hat Lienen mit 2046 vorzuweisen. Im Vergleich der vier Kommunen steht Lengerich mit 13 026 an der Spitze vor Tecklenburg (5471) und Ladbergen (3299), wobei sich die vergleichsweise hohe Zahl in Tecklenburg unter anderem durch die Ledder Werkstätten erklären lässt.

Der durchschnittliche Pendlerweg, geschätzt anhand der Luftlinienentfernung zwischen Wohn- und Arbeitsgemeinde, lag 2019 in NRW bei 19,8 Kilometer. Dabei bleibt das Auto für Pendlerinnen und Pendler in NRW das mit Abstand am häufigsten genutzte Verkehrsmittel für den Arbeitsweg. Wie das Statistische Landesamt auf Grundlage der Ergebnisse des Mikrozensus mitteilt, legten 2016 rund 70 Prozent aller Erwerbstätigen aus NRW den Weg zu ihrem Arbeitsplatz überwiegend mit dem Auto zurück. 13,1 Prozent nutzten öffentliche Verkehrsmittel, 9,1 Prozent fuhren mit dem Zweirad und 7,7 Prozent gingen zu Fuß. In kleinen Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnern fuhren 2016 acht von zehn Erwerbstätigen mit dem Auto zu ihrer Arbeitsstätte, in den Großstädten mit mehr als 500 000 Einwohnern waren es nur etwas mehr als die Hälfte.