Und das hat Lienens größter Sportverein vor: An das bestehende Gebäude auf dem Sportgelände am Postdamm soll eine neue, knapp 30 Meter lange und acht Meter breite Halle angebaut werden. Die Pläne stammen vom Ingenieurbüro Ossege aus Glandorf. Das Raumprogramm besteht demnach aus einem rund 140 Quadratmeter großen Gymnastiksaal, einem Foyer und einem Umkleidetrakt mit drei Kabinen samt Sanitäreinrichtungen – eine für Männer, eine für Frauen und eine mit behindertengerechter Ausstattung.

Beim Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten handelt es sich um ein Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Förderfähigkeit der Gymnastikhalle grundsätzlich gegeben, da ein „besonderer Bedarf besteht“ und mit dem Vorhaben „besonders vielen Menschen der Zugang zu sportlichen Aktivitäten ermöglicht“ wird. In die veranschlagten Gesamtkosten von 572 866 Euro ist die erforderliche Änderung des gültigen Bebauungsplans bereits eingerechnet.

Wie der Verwaltungsvorlage zu entnehmen ist, weist das Land in seinem Programmaufruf darauf hin, dass im Rahmen des Programmjahrs 2020 in erster Linie Projekte gefördert werden, die einen schnellen Abruf der Mittel erwarten lassen. Im Falle einer Zusage erfolgt eine vollständige Kostenübernahme durch Bund (75 Prozent) und Land (25 Prozent).

Ein entsprechender Zuwendungsantrag war bis zum 16. Oktober zu stellen, was nach Aussage der Verwaltung auch geschehen ist. Der nach den Förderrichtlinien zwingend vorgesehenen Ratsbeschluss wurde im Nachhinein am Montag bei der letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode gefasst.

Und wie stehen die Chancen, dass der Sportverein in das Programm aufgenommen wird? Das fragten die WN gestern Bauamtsleiter Nico Königkrämer, der sich sehr bedeckt hielt: „Da kann ich nichts zu sagen. In NRW stehen insgesamt 47 Millionen Euro zur Verfügung. Entschieden wird Anfang Dezember.“ Für die Bewerbung aus Lienen könnte sprechen, dass es sich zweifelsohne um ein Vorhaben für den Breitensport handelt.

Sollte der Antrag für das Programmjahr 2020 ohne Erfolg bleiben, kann laut Königkrämer bis zum 15. Januar ein Antrag für das Programmjahr 2021 gestellt werden. Sollte der zum Zug kommen, müsste die Gemeinde aber einen Eigenanteil von zehn Prozent der Projektkosten und damit einen Betrag von 57 286 Euro bereitstellen. Dazu bedürfe es dann eines erneuten Ratsbeschlusses.