Wenn in Lienen am Dienstag der neue Rat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, dann hat Bürgermeister Arne Strietelmeier die Aufgabe, einige langjährige Mandatsträger zu verabschieden. Nicht mehr dabei sind aufseiten der CDU Fred Biesler , Dr. Gaby Schmiemann und Birgit Hullmann. Bei der SPD gehören Dietmar Bosse, Matthias Himmelreich, Marie-Luise Hindemith, Sabrina Kramer und Uwe Wittig künftig nicht mehr zur Ratsmannschaft. Und beim Bündnis für Ökologie und Demokratie scheiden Sabine Gräler und Ingrid Lebkücher aus der Fraktion aus.

Bereits in der letzten Sitzung des alten Rates am vergangenen Montag hatte sich Strietelmeier – wegen Corona kurz und knapp – für die geleistete Arbeit in der jetzt ablaufenden Legislaturperiode „mit zum Teil kontroversen, aber konstruktiven Diskussionen“ bedankt.

Im neuen Rat hat die CDU elf, die SPD sieben, das Bündnis für Ökologie und Demokratie sechs und die FDP zwei Sitze. Neulinge in dem Gremium sind Jana Bergmann, Gary Rottmann und Iris Bovenschulte (alle CDU), Andreas Lohmann, und Anke Wineke-Lunow (beide SPD), Marlies Janning, Wiltrud Kampling und Laura Kratzke (alle Bündnis) sowie Pasqual Stille (FDP).

Neben der Vereidigung des Bürgermeisters auf die neue Amtszeit und die Einführung der neuen Ratsmitglieder steht die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister an sowie die Bildung und Besetzung der einzelnen Ausschüsse. Auch geht es um die Entsendung von Vertretern der Gemeinde in Organe wie zum Beispiel Aufsichtsräte, um dort die Lienener Interessen zu vertreten. Nach WN-Informationen haben die Fraktionen im Vorfeld über sämtliche Personalentscheidungen eine Einigung erzielt, so dass über diese Punkte voraussichtlich ohne große Diskussionen abgestimmt wird.

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates beginnt unter Einhaltung der Corona-Vorschriften um 18 Uhr in der Aula der Waldorfschule.