Nach eingehender Beratung haben sich die Verantwortlichen der Freien Waldorfschule Lienen aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens dazu entschlossen, den für heute geplanten Tag der offenen Tür abzusagen.

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Deshalb soll die Möglichkeit, Einblicke in den Schulalltag zu erhalten oder die Waldorfpädagogik kennenzulernen, nicht ersatzlos entfallen, heißt es in einer Pressenotiz. Interessierte können täglich von 10 bis 13 Uhr ihre Fragen stellen ( 0 54 83/75 49 460, E-Mail info@waldorschule-lienen.de). Für ein Gespräch, beispielsweise zum Epochenunterricht, der Orientierung der Pädagogik an den Gesetzmäßigkeiten der kindlichen Entwicklung, sowie zu künstlerisch-musischen Unterrichtsschwerpunkten, steht das Kollegium der Freien Waldorfschule zur Verfügung.