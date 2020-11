„Ein engagierter, zuverlässiger und stets innovativer Lenker“

Der waschechte und rührige Kattenvenner war nicht zuletzt Initiator der 2009 gegründeten Genossenschaft Kattenvenne 1312 eG. Er war maßgeblich an der Organisation und Durchführung der 700-Jahr-Feierlichkeiten des Ortes beteiligt und stand auch danach der Genossenschaft bis zum Februar 2017 vor. Es gibt kaum einen Verein im Dorf, in dem Dierk nicht Mitglied war.

Der Verstorbene wurde am 27. April 1935 geboren und trat nach Volksschule und Abitur am Schillergymnasium in Münster in die Fußstapfen seine Vaters. Er absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und übernahm als Direktor die Leitung der Spar- und Darlehnskasse Kattenvenne, die damals noch im Anwesen der Familie an der Lindenallee untergebracht war.

Dierk wechselte Anfang der 70r-Jahre zur Volksbank Halle und später zur Hammer Bank, wo er jeweils dem Vorstand angehörte. Anfang der 90er-Jahre wurde er Geschäftsführer der EXHO-Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft in Berlin. Dort arbeitete er eng mit der Treuhandanstalt zusammen, deren Aufgabe es war, die volkseigenen Betriebe der DDR nach den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft zu privatisieren oder aber abzuwickeln. Darüber hinaus besaß die Familie noch einen Baustoffhandel (BHG) in Kattenvenne, den sie vor gut zehn Jahren an die benachbarte Raiffeisen verkauft hat.

„Nicht nur wir, sondern der ganze Ortsteil Kattenvenne haben Günther Dierk als engagierten, zuverlässigen und stets innovativen Lenker und Gestalter schätzen gelernt. Auch nach seinem Ausscheiden aus der Leitung der Genossenschaft stand er uns trotz seiner Erkrankung weiterhin mit seinem Rat zur Seite“, heißt es im Nachruf von Vorstand und Aufsichtsrat der sich inzwischen in Auflösung befindenden Genossenschaft.

Neben den Feierlichkeiten zu 700 Jahre Kattenvenne sei der Verstorbene maßgeblich an den beiden Bänden zur Kattenvenner Ortsgeschichte, der Gründung der Theatergruppe, der Aufstellung der der Begrüßungstafeln an den Ortseingängen sowie der von Mandir Tix geschaffenen Zunftstele in der Ortsmitte beteiligt gewesen. Auch habe er die Schnaatgänge mit den Nachbargemeinden ins Leben gerufen.

In einem WN-Interview im Januar 2013 zum Abschluss des Jubiläumsjahrs sagte Dierk: „Die vergangenen Events haben sicherlich gruppendynamische Effekte erzeugt. Es ist zu hoffen, dass sie nachhaltig den Zusammenhalt in der Bevölkerung fördern.“ Kattenvenne müsse Dorf bleiben und sein Alleinstellungsmerkmal „nicht groß, nicht stark, aber pfiffig“ pflegen.

Über Generationen war die Familie Dierk untrennbar mit Kattenvenne verbunden. Da die beiden Kinder von Günther und Adelheid Dierk jedoch schon lange nicht in mehr in Kattenvenne wohnen, traf die Familie 2017 den Entschluss, ihr Anwesen zu verkaufen. Günther Dierk zog nach Münster ins Cohaus-Wendt-Stift. Dort ist er nach Auskunft der Familie friedlich eingeschlafen. Er wurde im Kreis der engsten Angehörigen auf dem Kattenvenner Friedhof im Familiengrab beigesetzt.