Nicht nur für den Bürger stellt sich bei solchen „Entscheidungen von oben“ die Frage, was noch erlaubt ist und was schon zu weit geht. Auch die Verwaltungen stehen jedes Mal vor der Herausforderung, die jeweilige Corona-Schutzverordnung korrekt auszulegen und das Leben vor Ort zu regeln.

Während die Gastronomie erneut schließen muss und nur mit einem Außer-Haus-Verkauf Geld verdienen darf, bleiben die Spielplätze dieses Mal geöffnet. Die Benutzung darf nach Auskunft von Lienens Ordnungsamtsleiter Christian Brüger allerdings nur unter Beachtung der allgemeinen Vorgaben erfolgen: „Erwachsene müssen Schutzmasken tragen, Kinder nicht. Bei maximal zehn Personen aus zwei verschiedenen Haushalten greift die Abstandsregelung nicht.“ Befinden sich mehrere solcher Gruppen auf einem Spielplatz, müssten diese den Mindestabstand von 1,50 Meter voneinander wahren.

Da die Gemeindebücherei mit ihren Standorten in Lienen und Kattenvenne keine Bildungseinrichtung im eigentlichen Sinne darstellt, ist sie nach Auffassung der Gemeindeverwaltung vom Lockdown betroffen, bleibt also zu. In Ladbergen sieht das anders aus: Dort bleibt die Gemeindebücherei nach Auskunft von Ordnungsamtsleiterin Heike Peters weiterhin geöffnet. Es wird jedoch darum gebeten, dass immer nur ein Familienmitglied sie betritt und sich so kurz wie möglich in den Räumlichkeiten aufhält.

Zum Sport: Während Schulsport in Turnhallen weiterhin erlaubt ist, liegt der Vereinssport in geschlossenen Räumen komplett auf Eis. Die Regelung gilt auch für Fitness- oder Tanzstudios. Wie berichtet, hat auch das Lienener Hallenbad zu. Ob der Schulsport in den kommenden Wochen tatsächlich gemäß Stundenplan stattfindet, wird in Lienen nach Auskunft der Verwaltung derzeit geprüft. Für Ladbergen hat Heike Peters gestern grünes Licht gegeben.

Eine Einrichtung bleibt von dem erneuten Lockdown fast unberührt: der Barfußpark in Lienen. Da die Saison seit vergangenem Wochenende vorbei ist, Wassertretbecken und Matschplatz quasi schon winterfest gemacht worden sind, gelten dort nur die allgemeinen Regeln für Spielplätze.

Und auch die Jugendtreffs dürfen ihre Angebote grundsätzlich aufrecht erhalten, wenngleich auch dort Maskenpflicht gilt. „Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir weitermachen“, sagte Ladbergens Jugendtreff-Leiterin Regina Stork gestern auf Anfrage der WN. Auch die Treffs in Lienen und Kattenvenne bleiben geöffnet.

Die Einschränkungen im Rahmen des erneuten Lockdown gelten zunächst bis Ende November. Dann muss die Politik entscheiden, wie es weitergeht.