In Holperdorp ist der Vollernter im Einsatz

Lienen -

An einigen Stellen im Teutoburger Wald ist seit einigen Tagen der Harvester im Einsatz, um vor allem sogenannte Dürrständer zu entnehmen und für den Abtransport aufzuarbeiten. Eine der Flächen liegt unübersehbar an der Sudenfelder Straße unweit des Wanderparkplatzes. Ebenfalls nicht zu übersehen sind in Holperdorp diverse stattliche Stapel mit unterschiedlich langen Stämmen.