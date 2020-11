Lienen -

Die Aufregung über die aktuellen Gehölzrodungen am Barfuß-Park im Auftrag der Gemeindeverwaltung war das wichtigste Thema beim Online-Stammtisch des Bündnisses für Ökologie und Demokratie Lienen. Wie das Bündnis in einer Pressemitteilung schreibt, wurde die Grünflächenpflege der Gemeinde Lienen auch am Bildschirm (statt üblicherweise am Tresen) angeregt diskutiert.