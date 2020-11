Gestartet ist die Aktion „familybags“ zum Muttertag 2020. Familien konnten sich einen Beutel mit Ideen zur Wo-chenend-Gestaltung an den Gemeindehäusern abholen. Als Impuls diente eine kleine Geschichte, zu der es Bastelmaterialien, Rezeptideen und Spiele für draußen gab. Bis zu den Sommerferien wurden 400 Beutel verteilt.

„Nach dem erneuten Teil-Lockdown möchten wir den Kindern wieder eine Freude machen“, so Samira Nowak in einer Pressemitteilung des Lienener Jugendtreffs. Deshalb warten viele Überraschungen in den „familybags“.

In der Adventszeit gibt es vier Beutel: Am 27. November ist „Start in den Advent“, am 4. Dezember „Dem Nikolaus auf der Spur“, am 11. Dezember „Das dritte Licht“ und am 18. Dezember „Es weihnachtet sehr!“

Gepackt werden die Beutel von der Evangelischen Jugend Lienen. „Hier sind schon wieder alle im Beutelfieber“, freut sich Jugendreferentin Annika Kipp.

Anders als im Frühjahr darf jedes Kind einen Beutel mit nach Hause nehmen. Wer sichergehen möchte, Beutel zu ergattern, kann die Anzahl bis montags vor dem Ausgabetag, per E-Mail (jugendbuero-lienen@evju.de) durchgeben. Dann werden die Taschen reserviert.

Die „familybags“ können jeweils freitags von 15 bis 16 Uhr am Gemeindehaus Lienen und von 16.30 bis 17 Uhr am Gemeindehaus Kattenvenne abgeholt werden.