Ohne Punkte keine Parzelle

Seit 2016 führt die Gemeindeverwaltung eine Liste mit Bauwilligen, die sich für ein Grundstück in Lienen oder Kattenvenne interessieren. Im Laufe der Jahre ist die stattliche Anzahl von 120 Aspiranten zusammengekommen. Ob die tatsächlich alle noch auf der Suche sind – oder einige nicht inzwischen irgendwo anders etwas gefunden haben? Das vermag Bauamtsleiter Nico Königkrämer nicht zu sagen.

Für ihn steht aber fest, dass die Nachfrage das Angebot an den rund 20 Bauplätzen, die in Kürze in Kattenvenne am Schwarzen Weg erschlossen werden, deutlich übersteigt. Damit einher geht ein Problem. Königkrämer: „Erstmals stellt sich in Lienen die Frage, wer den Zuschlag bekommen soll.“

Wie es in anderen Kommunen bereits üblich ist, soll ein Kriterienkatalog mitsamt einem Punktesystem erstellt werden, wonach zum Zuge kommt, wer die meisten Punkte vorweisen kann.

In der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am Montagabend stellte Königkrämer den Katalog kurz vor. Punkte soll es unter anderem für Kinder, für zu pflegende Personen, für ehrenamtliches Engagement im Ort, aber auch für die Jahre geben, die man schon auf der Warteliste steht. Wer bereits in Lienen wohnt oder gewohnt hat, soll auch dafür Punkte bekommen.

Abzüge soll es unter anderem dafür geben, wenn jemand schon Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung mit über 70 Quadratmetern Wohnfläche ist oder wenn er schon mal ein Angebot der Gemeinde abgelehnt hat. Gerade beim letzten Punkt hatten einige Ausschussmitglieder Bauchschmerzen. Pasqual Stille (FDP) war der Katalog insgesamt „zu soziallastig“.

Bürgermeister Arne Strietelmeier betonte: „Die von uns eingetragenen Punkte können erstmal als Platzhalter betrachtet werden.“ Damit wollte er den Fraktionen die Möglichkeit einräumen, sich in Ruhe Gedanken zu diesem Thema zu machen und eigene Vorschläge auszuarbeiten.

Zurück zum neuen Baugebiet in Kattenvenne: Auf den 20 Parzellen im ersten Abschnitt sollen nicht nur Einfamilien-, sondern auch einige Mehrfamilienhäuser entstehen. Vom Bündnis für Ökologie und Demokratie kam der Antrag, dass in den Mehrfamilienhäusern Sozialwohnungen entstehen sollen, bis der Bedarf in Lienen gedeckt ist. Das ging CDU-Fraktionssprecher Michael Stehr deutlich zu weit: „Ich plädiere dafür, erstmal den Bedarf zu ermitteln.“ Mit einem Antrag der SPD konnte er sich schon eher anfreunden. Der sah vor, dass in Mehrparteienhäusern ab der dritten Wohnung alle Wohnungen als preisgebundener Mietraum zur Verfügung gestellt werden sollen.

Einig war man sich wiederum, dass die Grundstücke nicht Spekulanten in die Hände fallen sollten. Im Kaufvertrag mit der Gemeinde sollte deshalb bei Androhung einer Konventionalstrafe festgeschrieben werden, dass die Fertigstellung des Hauses innerhalb von vier Jahren nach dem Grunderwerb zu erfolgen hat.

Im WN-Gespräch deutete Königkrämer an, dass all diese „Spielregeln“ seiner Ansicht nach bis auf Weiteres für alle künftigen Baugebiete gelten sollten. Sollte die Politik das genauso sehen, würden damit dann auch die Weichen für die Vergabe im geplanten Baugebiet „An der Liene“ westlich der Kattenvenner Straße in Lienen gestellt, wo bis zu 50 Grundstücke erschlossen werden sollen.

Der Verwaltungsentwurf für den Vergabekatalog ist auf der Homepage der Gemeinde (www.lienen.de) im Ratsinformationssystem einsehbar.