Tiere kennen keine Verkehrsregeln

2635 Wildunfälle gab es im Kreis Steinfurt im letzten Jahr, davon 522 im Bereich der Polizei Lengerich. Und das sind nur die gemeldeten beziehungsweise amtlich bekannten Kollisionen. Meist sind es Unfälle mit Rehwild, aber im Bereich Lengerich/Lienen vermehrt auch mit Damhirschen, da es dort inzwischeneine hohe Population gibt.

Diesen Umstand zu kennen sei wichtig, betonte Polizeihauptkommissar Peter Gehrmann-Beuttenmüller jetzt bei einem Ortstermin, da sich das Verhalten von Reh- und Damwild erheblich unterscheide: „Durch den unterschiedlichen Körperbau der Tiere – der Damhirsch hat einen wesentlichhöheren Schwerpunkt – kommt es bei einer Kollision mit ihm zu schwereren Schäden. Bei einem Aufprall besteht eine größere Gefahr, dass der Körper mit voller Wucht die Windschutzscheibe durchschlägt.“ Überwiegend seien junge, unerfahrene Tiere in Unfälle verwickelt: „Offensichtlich sind ältere Tiere viel seltener involviert, so unsere Erfahrung“, erklärte Ernst August Sieck, Hegeringleiter aus Lengerich.

Im Internet kann jeder Interessierte auf der Seite des Kreises Steinfurt eine Karte mit den gemeldeten Wildunfällen aufrufen. Dort findet man eine Übersicht, welche Straßen als Hotspot gelten. Davon solle man sich aber nicht in Sicherheit wiegen lassen, warnte Hartmut Grotholtman , Leiter des Hegerings Lienen: „Gerade jetzt kann es jederzeit und überall zu Wildwechsel kommen. Ähnlich wie im April und Mai verändert sich das Verhalten des Wilds. Die Felder mit Mais sind abgeerntet und die Tiere sind auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen.“

Als Hotspot im Bereich Lienen/Lengerich gelten der Südring mit zirka 20 regi­strierten Unfällen in diesem Jahr ebenso wie die Lengericher Landstraße zwischen Lienen und Kattenvenne (20 Unfälle) und die Iburger sowie die Lengericher Straße.

Zwischen Lengerich und Lienen positionierten sich jetzt der Verkehrsdienst der Polizei Steinfurt und einige Jäger vom Kreishegering für eine weitere Aufklärungsaktion – die vierte in diesem Jahr. Im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle ging es nicht nur darum, Raser mit einem Bußgeld zu belegen, sondern auch um Aufklärung im Rahmen des Unfallpräventionsprogramms des Landes NRW. Peter Gehrmann-Beuttenmüller und sein Kollege von der Kreispolizeibehörde verteilten Informationsbroschüren über Wildunfälle, die Jäger gaben nützliche Informationen und Verhaltensregeln im Falle eines Wildunfalls.

So könne zum Beispiel bei einer Geschwindigkeit von 59 km/h ein Wildunfall häufig noch vermieden werden. Dies liege nicht nur am kürzeren Bremsweg als bei höheren Geschwindigkeiten. Die Praxis habe gezeigt, dass auch die Tiere eine Gefahrensituation bei geringen Geschwindigkeiten besser einschätzen können, so Hartmut Grotholtman.

Seit zwei Jahren gibt es im Bereich der Iburger und der Lengericher Straße zusätzlich zu den Wildwechselschildern gelbe Warnschilder, die auf die besondere Gefahr hinweisen. Ob das viel bringt, lässt sich aber kaum beurteilen. Am Montagabend hielten sich die meisten Autofahrer an die vorgeschriebenen 80 km/h.

Auf der Homepage des Kreises Steinfurt gibt es eine Übersicht mit den Hotspots mit Wildunfällen.